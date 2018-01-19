У Німеччині авто в'їхало у натовп на карнавалі: є потраждалі





Як повідомив Reuters з посиланням на поліцію, поранення отримали десять осіб, водія затримали, - пише



У поліції не уточнили, чи був це нещасний випадок або навмисний напад. За даними Frankfurter Rundschau, постраждали не менше 15 осіб, серед них були діти.



У деяких свідків склалося враження, що водій навмисно в'їхав у натовп і тиснув на педаль газу. Офіційно ця інформація поки не підтверджена. Як розповів один з очевидців, водій був на сріблястому Mercedes-Kombi, передає kommersant. На місце події працює поліція, там також знаходиться швидка допомога і рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомий на машині в'їхав у натовп під час карнавальної ходи в німецькому місті Фолькмарзен.Як повідомив Reuters з посиланням на поліцію, поранення отримали десять осіб, водія затримали, - пише УНІАН У поліції не уточнили, чи був це нещасний випадок або навмисний напад. За даними Frankfurter Rundschau, постраждали не менше 15 осіб, серед них були діти.У деяких свідків склалося враження, що водій навмисно в'їхав у натовп і тиснув на педаль газу. Офіційно ця інформація поки не підтверджена. Як розповів один з очевидців, водій був на сріблястому Mercedes-Kombi, передає kommersant. На місце події працює поліція, там також знаходиться швидка допомога і рятувальники.

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