У Ковелі дві сім'ї можуть позбавити батьківських прав





Про це доповіла 24 лютого на апаратній нараді у міськвиконкомі начальник служби у справах дітей Жанна Вельма., - пише



Вона зауважила, що за результатами проведеного засідання комісії з питань захисту прав дітей, два позови направили до суду щодо позбавлення батьківських прав. Таким чином у притулку можуть опинитися троє неповнолітніх ковельчан.



Ще трьох дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і умови проживання, яких загрожували їхньому життю і здоров'ю, вилучили та помістили у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Це діти з однієї сім'ї: 4-х років, 10-ти та 15-ти.



Ще одну дитину, яка самовільно залишила місце постійного проживання та навчання, влаштували в обласний притулок для дітей у місті Рожище.



Крім того, відповідно до подань навчальних закладів міста Ковеля, працівниками служби у справах дітей та міського центру соціальних служб відвідали дві сім'ї учнів, які без поважних причин пропускають уроки в навчальних закладах. Батькам дали попередження. Тож, якщо ситуація не поліпшиться, то на батьків притягнуть до адмінвідповідальності, яка передбачає накладення штрафу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі дві сім'ї може бути позбавлені батьківських прав, ще трьох неповнолітніх вилучили з інших неблагополучних сімей.Про це доповіла 24 лютого на апаратній нараді у міськвиконкомі начальник служби у справах дітей, - пише "КовельPost". Вона зауважила, що за результатами проведеного засідання комісії з питань захисту прав дітей, два позови направили до суду щодо позбавлення батьківських прав. Таким чином у притулку можуть опинитися троє неповнолітніх ковельчан.Ще трьох дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і умови проживання, яких загрожували їхньому життю і здоров'ю, вилучили та помістили у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Це діти з однієї сім'ї: 4-х років, 10-ти та 15-ти.Ще одну дитину, яка самовільно залишила місце постійного проживання та навчання, влаштували в обласний притулок для дітей у місті Рожище.Крім того, відповідно до подань навчальних закладів міста Ковеля, працівниками служби у справах дітей та міського центру соціальних служб відвідали дві сім'ї учнів, які без поважних причин пропускають уроки в навчальних закладах. Батькам дали попередження. Тож, якщо ситуація не поліпшиться, то на батьків притягнуть до адмінвідповідальності, яка передбачає накладення штрафу.

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