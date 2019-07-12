Волинський «Фаберже» створив авторський винахід із очерету, якому немає аналогів у світі. ВІДЕО

Анатолія Бойка з Володимира-Волинського називають волинським "Фаберже", бо має у власній колекції роботи, виготовлені за технікою ювеліра Фаберже. Він - заслужений майстер народної творчості України.



У колекціях митця - більше 160-ти різьблених яєць. Обробка металом по яєчній шкаралупі - цей вид мистецтва винайшов сам, - розповів



"Прорізав алмазним бором зайве шкаралупу і після того, як вся частина виріжеться, тоді воно має, як мінімум, добу полежати, щоб шкаралупа звикла до нової форми, тоді йде зачистка, лаковка на підставочку", - каже заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко.



"Обробка металом по яєчній шкаралупі" - у цій техніці Анатолій Бойко працює десять років. Усі експонати, розповідає він, в одному екземплярі.





"Я беру яйце, я щось бачу, згадую, мені от цікаво таку завітушку, ніби такої я ще не робив. Просто заради цікавості, поетапно і робота виходить абсолютно нова зовсім. Кожна унікальна по своєму, кожна не має аналогів. Так як яйце не реально знайти два однакових", - розповідає майстер.



У колекції Юрія Бойка більше 160-ти різьблених яєць – є перепелині, курячі, яйця гусей і страусів. Іноді працює швидко, часом на роботу витрачає кілька місяців, розповідає майстер. Розпочинає зі стандартного – миє, підсушує, видуває. Малюнки, каже, наперед не продумує.



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"Є набори подарункові колекційні, є роботи філософські, є роботи, зроблені по техніці Фаберже. Це звичайне гусяче яйце, обковане металом. Воно зроблене як подарунковий варіант, воно йде як шкатулочка. Це яйце - оберіг, символ води, символ повітря, що в трипіллі було і трипільська берегиня. Є роботи ексклюзивні. Ця робота майже немає шкаралупи. По такому тонкому ще потрібно обтягнути металом. Мало в мене таких робіт, бо над ними дуже важко працювати. Одна із десяти по факту доходить до кінця. Це все яєчна шкаралупа і вона ніде не зламана, не тріснута. Хоча по всіх законах це не реально, бо це кальцій, кремінь і крейда, це матеріали, які не можна перевести в еластичний стан", - каже заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко.



Кує з бронзи і срібла, у роботі використовує дорогоцінне каміння, каміння Сваровскі. Каже – любить експериментувати. Нині запозичують досвід Анатолія Бойка студентки педагогічного коледжу. Вирізати візерунки на яєчній шкаралупі, розповідають обоє дівчат, нелегко.



"Це дуже делікатна робота і це заворожує і заспокоює, але коли не виходить, то трохи нервує", - зауважує студентка педагогічного коледжу Оксана Лазарук.



Поряд із виробами з різьбленням на яєчній шкаралупі - роботи з дерева, очерету, лози, скла, вишивка. Анатолій Бойко розповідає: працює у 17-ти мистецьких техніках.



"Мій авторський винахід із очерету, якому на даний час немає аналогів. Замок зроблений із очерету, квіти із кори берези, ваза із очерету. Я знайшов спосіб як трубку очерету вибілити, висвітлити, цьому немає при сучасних технологіях перепон, а от як трубочку перетворити в пластинку - це мій винахід. Потрібна певна температура розпарювання, велику роль грає, яке коліно по рахунку, на яких болотах очерет росте. Я це вивчив за десять років. Зараз з очерету я можу виплести косичку, квітку", - зазначив Анатолій Бойко.



"Мистецтво вчить, надихає, реабілітовує", - каже чоловік.



"Коли бачиш, коли робиш щось цікаве, коли знаєш, що воно буде нести радість, комусь буде подобатися. Його хочеться робити. Коли людина зайнята, до чогось прагне, коли є якась ціль, це досить велика підтримка для здоров’я", - зауважує заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко.



Колекція Анатолія Бойка ввійшла до Національного реєстру рекордів України. Його роботи, каже майстер, є у музеях Європи.











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