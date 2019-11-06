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Де у центральному парку Луцька планують збудувати туалет

Де у центральному парку Луцька планують збудувати туалет
У Луцьку у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки поблизу зоопарку хочуть збудувати громадську вбиральню.

Про це йдеться у проєкті рішення, що оприлюднений на сайті міської ради, пише "Конкурент".

Луцька міська рада хоче надати комунальному підприємству «Парки та сквери Луцька» ділянку для будівництва туалету. Мова йде про територію площею 0,07 га.

Відповідно до схеми, туалет буде розміщений неподалік зоопарку. У бюджеті розвитку міста планували виділити 2 мільйони гривень на будівництво громадської вбиральні в парку.

Де у центральному парку Луцька планують збудувати туалет


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Теги: центральний парк, Луцьк, будівництво туалету
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Коментарі 1
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Так-так, почніть будувати туалет ! І тільки замовником зробіть Булу з блондами ! Він там зробить для на другому поверсі виставковий зал для мавп, а на третьому і четвертому - суші-бар з терасою для кікімор !
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