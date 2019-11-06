Де у центральному парку Луцька планують збудувати туалет





Про це йдеться у проєкті рішення, що оприлюднений на сайті міської ради, пише



Луцька міська рада хоче надати комунальному підприємству «Парки та сквери Луцька» ділянку для будівництва туалету. Мова йде про територію площею 0,07 га.



Відповідно до схеми, туалет буде розміщений неподалік зоопарку. У бюджеті розвитку міста планували виділити 2 мільйони гривень на будівництво громадської вбиральні в парку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки поблизу зоопарку хочуть збудувати громадську вбиральню.Про це йдеться у проєкті рішення, що оприлюднений на сайті міської ради, пише "Конкурент". Луцька міська рада хоче надати комунальному підприємству «Парки та сквери Луцька» ділянку для будівництва туалету. Мова йде про територію площею 0,07 га.Відповідно до схеми, туалет буде розміщений неподалік зоопарку. У бюджеті розвитку міста планували виділити 2 мільйони гривень на будівництво громадської вбиральні в парку.

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