Помер ветеран війни з Волині

Степан Королюк.



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"Відійшла у вічність добра, мудра, працьовита людина, що була прикладом гідності та добропорядності. Світла пам’ять про Степана Андрійовича назавжди залишиться в серцях всіх, хто його знав, любив і шанував", - йдеться у повідомленні.



Довідка із Район.Шацьк:



Народився Степан Андрійович у селі Кам'янка Шацького району 18 жовтня 1926 року. 1944-го 18-річного Степана призвали до лав армії. З пересильного пункту в м. Рожище він потрапив у Польщу в запасний полк. Як наймолодшого з усіх бійців Степана Королюка під кулі не кинули, а залишили працювати в штабі.



Пізніше направили в полкову розвідку: вночі разом із солдатами полювали на німецьких «язиків», вдень спостерігали за поведінкою німців у траншеях. Коли фашисти врешті-решт відступили, а лінія фронту наблизилася до кордону Польщі з Чехословаччиною, Степан Андрійович отримав наказ, виконання якого змінило все його життя. Розвідників, які вкотре захопили в полон німецького «язика», помітили фашисти.



Після ворожого обстрілу четверо побратимів загинуло, а Степан Королюк отримав тяжке поранення обох рук. Лікувався в госпіталях Чехословаччини, Польщі. Звідти санітарним поїздом його переправили до Львова, а згодом у Баку. Операція і довготривале лікування не дозволяли солдату повернутися на фронт. Звістку про Перемогу Степан Андрійович зустрів у госпіталі Азербайджану.



В мирний час почала писатися нова сторінка життя ветерана.



«Ставши на облік у військкоматі, я отримав пропозицію роботи в Шацькому районному фінансовому відділі, на посаді інспектора з бюджету. Зі специфікою діяльності був обізнаний, бо свого часу закінчив бухгалтерські курси, згодом удосконалив професійні навики в Львівському фінансово-банківському технікумі. У 1963 році в районі почали створюватися Шацький лісний технікум та Шацьке учбово-досвідне лісове господарство, де я обійняв посаду головного бухгалтера. Цій роботі я присвятив 27 років свого життя, – розповів Степан Королюк у одному зі своїх останніх інтерв'ю.



Після виходу на пенсію трудова діяльність не припинилася. Степан Королюк, який мав велике бажання працювати на благо людей, очолив Шацьку районну організацію інвалідів. Так самовіддано робив добро, допомагав матеріально і покращував умови життя людей з обмеженими можливостями, що до 65-річчя Великої Перемоги Шацьку районну організацію інвалідів було визнано кращою на всеукраїнському рівні. А Степана Андрійовича нагороджено медаллю Союзу організацій інвалідів України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 24 лютого, на 94-му році помер ветеран Другої світової війни з ШацькаПро це повідомляє Шацька селищна рада. "Відійшла у вічність добра, мудра, працьовита людина, що була прикладом гідності та добропорядності. Світла пам’ять про Степана Андрійовича назавжди залишиться в серцях всіх, хто його знав, любив і шанував", - йдеться у повідомленні.Довідка із Район.Шацьк:Народився Степан Андрійович у селі Кам'янка Шацького району 18 жовтня 1926 року. 1944-го 18-річного Степана призвали до лав армії. З пересильного пункту в м. Рожище він потрапив у Польщу в запасний полк. Як наймолодшого з усіх бійців Степана Королюка під кулі не кинули, а залишили працювати в штабі.Пізніше направили в полкову розвідку: вночі разом із солдатами полювали на німецьких «язиків», вдень спостерігали за поведінкою німців у траншеях. Коли фашисти врешті-решт відступили, а лінія фронту наблизилася до кордону Польщі з Чехословаччиною, Степан Андрійович отримав наказ, виконання якого змінило все його життя. Розвідників, які вкотре захопили в полон німецького «язика», помітили фашисти.Після ворожого обстрілу четверо побратимів загинуло, а Степан Королюк отримав тяжке поранення обох рук. Лікувався в госпіталях Чехословаччини, Польщі. Звідти санітарним поїздом його переправили до Львова, а згодом у Баку. Операція і довготривале лікування не дозволяли солдату повернутися на фронт. Звістку про Перемогу Степан Андрійович зустрів у госпіталі Азербайджану.В мирний час почала писатися нова сторінка життя ветерана.«Ставши на облік у військкоматі, я отримав пропозицію роботи в Шацькому районному фінансовому відділі, на посаді інспектора з бюджету. Зі специфікою діяльності був обізнаний, бо свого часу закінчив бухгалтерські курси, згодом удосконалив професійні навики в Львівському фінансово-банківському технікумі. У 1963 році в районі почали створюватися Шацький лісний технікум та Шацьке учбово-досвідне лісове господарство, де я обійняв посаду головного бухгалтера. Цій роботі я присвятив 27 років свого життя, – розповів Степан Королюк у одному зі своїх останніх інтерв'ю.Після виходу на пенсію трудова діяльність не припинилася. Степан Королюк, який мав велике бажання працювати на благо людей, очолив Шацьку районну організацію інвалідів. Так самовіддано робив добро, допомагав матеріально і покращував умови життя людей з обмеженими можливостями, що до 65-річчя Великої Перемоги Шацьку районну організацію інвалідів було визнано кращою на всеукраїнському рівні. А Степана Андрійовича нагороджено медаллю Союзу організацій інвалідів України.

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