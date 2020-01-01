Дати шанс Україні, Грузії та Молдові: Польща наполягає на розширенні ЄС
Сьогодні, 01:15
Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська заявила, що її держава наполягатиме на тому, щоб для учасників проєкту "Східного партнерства" було передбачено перспективу євроінтеграції.
Мовляв, Україна, Грузія і Молдова мають отримати шанс приєднатися до європейських структур, - пише Канал24.
Польща твердо дотримується позиції, що цей проєкт матиме сенс виключно тоді, коли він дає країнам-учасницям перспективу приєднання до європейських структур, наголосила Госєвська.
"Дискусія щодо майбутнього "Східного партнерства" досі триває як серед членів Європейського Союзу, так і у країнах партнерства. Чим все це завершиться, ми побачимо через кілька місяців",
– підкреслила віцемаршалок польського Сейму.
Як приклад вона прокоментувала історію зі вступом до ЄС Північної Македонії, який досі так і не відбувся. Все через те, що переговори заблокували Франція, Данія та Нідерланди. Франція, фактично, заявила, що шлях країн до Євросоюзу закритий.
Вони кажуть: "Ми даємо вам шанс, надію, робіть реформи, змінюйте назву країни, а ми вам потім так нічого і не підтвердимо". Це дуже небезпечно, адже ніхто не любить, щоб його обманювали,
– наголосила Госєвська.
Північна Македонія кандидує до ЄС ще з 2005 року. Для цього країна, яка колись була Македонією, навіть змінила свою назву, адже через геополітичні суперечки її вступ блокувала Греція.
Очікувалося, що питання про вступ Північної Македонії вирішиться разом з аналогічним питанням Албанії у 2019 році. Втім тоді члени Євросоюзу так і не дійшли згоди через позиції Франції, Данії та Нідерландів.
Польська політикиня переконана, що такі приклади створюють аргументи для противників проєвропейського напрямку розвитку країн колишнього радянського блоку, а також ускладнює для Євросоюзу співпрацю з ними.
Зокрема, наголошує Малгожата Госєвська, такі перипетії лише підживлюють дії Росії, яка намагається показати Євросоюз у негативному світлі і відштовхнути від нього країни "Східного партнерства".
Польща на різних форумах рішуче представлятиме позицію про необхідність розширення ЄС. Ми говоритимемо про це з країнами Центрально-Східної Європи, аби спільним голосом боротися за шанс для України, Грузії й Молдови приєднатися до європейських структур,
– резюмувала віцемаршалок Сейму Польщі.
Що відомо про "Східне партнерство" ЄС?
"Східне партнерство" – політична стратегія Євросоюзу, яка має намір зміцнення відносин зі східними сусідами та партнерства з ними.
Від самого початку ініціатива передбачала участь у ній 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Грузії, а також Білорусі, Азербайджану та Вірменії. Та нині основними союзниками ЄС у цьому напрямку є Україна, Грузія і Молдова.
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Мовляв, Україна, Грузія і Молдова мають отримати шанс приєднатися до європейських структур, - пише Канал24.
Польща твердо дотримується позиції, що цей проєкт матиме сенс виключно тоді, коли він дає країнам-учасницям перспективу приєднання до європейських структур, наголосила Госєвська.
"Дискусія щодо майбутнього "Східного партнерства" досі триває як серед членів Європейського Союзу, так і у країнах партнерства. Чим все це завершиться, ми побачимо через кілька місяців",
– підкреслила віцемаршалок польського Сейму.
Як приклад вона прокоментувала історію зі вступом до ЄС Північної Македонії, який досі так і не відбувся. Все через те, що переговори заблокували Франція, Данія та Нідерланди. Франція, фактично, заявила, що шлях країн до Євросоюзу закритий.
Вони кажуть: "Ми даємо вам шанс, надію, робіть реформи, змінюйте назву країни, а ми вам потім так нічого і не підтвердимо". Це дуже небезпечно, адже ніхто не любить, щоб його обманювали,
– наголосила Госєвська.
Північна Македонія кандидує до ЄС ще з 2005 року. Для цього країна, яка колись була Македонією, навіть змінила свою назву, адже через геополітичні суперечки її вступ блокувала Греція.
Очікувалося, що питання про вступ Північної Македонії вирішиться разом з аналогічним питанням Албанії у 2019 році. Втім тоді члени Євросоюзу так і не дійшли згоди через позиції Франції, Данії та Нідерландів.
Польська політикиня переконана, що такі приклади створюють аргументи для противників проєвропейського напрямку розвитку країн колишнього радянського блоку, а також ускладнює для Євросоюзу співпрацю з ними.
Зокрема, наголошує Малгожата Госєвська, такі перипетії лише підживлюють дії Росії, яка намагається показати Євросоюз у негативному світлі і відштовхнути від нього країни "Східного партнерства".
Польща на різних форумах рішуче представлятиме позицію про необхідність розширення ЄС. Ми говоритимемо про це з країнами Центрально-Східної Європи, аби спільним голосом боротися за шанс для України, Грузії й Молдови приєднатися до європейських структур,
– резюмувала віцемаршалок Сейму Польщі.
Що відомо про "Східне партнерство" ЄС?
"Східне партнерство" – політична стратегія Євросоюзу, яка має намір зміцнення відносин зі східними сусідами та партнерства з ними.
Від самого початку ініціатива передбачала участь у ній 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Грузії, а також Білорусі, Азербайджану та Вірменії. Та нині основними союзниками ЄС у цьому напрямку є Україна, Грузія і Молдова.
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