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Колір та калорійність: повідомили результати перевірки якості газу в Луцьку. ФОТО, ВІДЕО

Колір та калорійність: повідомили результати перевірки якості газу в Луцьку. ФОТО, ВІДЕО
В обласному центрі Волині представники «Волиньгазу», на прохання Громадянського Руху «СВІДОМІ», перевірили якість природного газу.

Про це повідомляє ІА Конкурент.

«Ми отримали чимало звернень від людей, де вони нарікають на те, що газ змінює колір під час горіння, що довго закипає вода у каструлі тощо. Ми розуміємо, що лучани величезні кошти сплачують за газ, тому, з ініціативи Андрія Покровського та «СВІДОМих», проводимо цей експеримент», – зазначив співзасновник ГР «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.
Колір та калорійність: повідомили результати перевірки якості газу в Луцьку. ФОТО, ВІДЕО



Колір та калорійність: повідомили результати перевірки якості газу в Луцьку. ФОТО, ВІДЕО

Позитивно про таку ініціативу відгукнулися як містяни, так і обранці громади. Зокрема, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій переконана, що громадянам важливо знати, за що вони платять гроші:

«Часто надходять скарги, що сковорідка тушить, а не смажить, довго нагрівається вода. Люди зізнаються, що не звертали раніше на це уваги. Проте сьогодні звертають, оскільки платять значно більше».
Колір та калорійність: повідомили результати перевірки якості газу в Луцьку. ФОТО, ВІДЕО


Своєю чергою голова ОСББНаталія Прищепа зазначила, що підтримує будь-яку ініціативу, спрямовану на благо мешканців:

«Дякую «СВІДОМИм» за таку ідею, ми маємо право знати, який газ подають у наші квартири».

Так, щоб визначити якість газу, передусім необхідно провести його забір у спеціальну ємність (два балони, в кожному з яких близько 1 дм куб. газу). Для цього фахівці обрали два газорозподільні пункти – № 13 і № 9 на вулицях Вавілова та Задворецькій.

Колір та калорійність: повідомили результати перевірки якості газу в Луцьку. ФОТО, ВІДЕО
Колір та калорійність: повідомили результати перевірки якості газу в Луцьку. ФОТО, ВІДЕО

Відібрані проби газу перевірили в хімічній лабораторії АТ “Волиньгаз” на хроматографі. Результати виявилися задовільними.

«Фізико-хімічні показники на момент сьогоднішнього відбору газу, всі його параметри є в межах норми і відповідають чинним стандартам ДСТУ та параметрам, які зазначені в Кодексі ГТС. Компонентний склад, що стосується метану, має бути не менше 90 %, а в нашому результаті – 91 %. Часто можна почути спекуляції щодо калорійності газу. В нашому експерименті вона – 8 190 ккал/м3, а згідно зі стандартами теплотворність має бути не нижче 7 600 ккал/м3», – розповів начальник відділу лабораторних вимірів АТ “Волиньгаз” Володимир Самчук.

Окрім цього, фахівець підкреслив, що колір горіння газу (на який часто нарікають споживачі) не може бути об’єктивним показником, який визначає його якість.

«Якість газу можна визначити лише в спеціалізованій хімічній лабораторії на відповідному обладнанні. А в домашніх умовах, звісно, такого не зробиш», – каже фахівець.

Разом із цим він пояснив, що червоний колір газу, ймовірно, вказує на засмічення системи подачі газу до конфорки:

«Щоб уникнути подібного, потрібно звертатися в газову службу, щоб спеціалісти проводили технічне обслуговування».

У Громадянському Русі «СВІДОМІ» подякували «Волиньгазу» за співпрацю. Також громадська організація закликала: якщо лучани не задоволені якістю газу, вони можуть звертатися до «СВІДОМИХ».

До слова, кожен громадянин може замовити послугу з перевірки якості газу. Ця послуга є платною.
Колір та калорійність: повідомили результати перевірки якості газу в Луцьку. ФОТО, ВІДЕО
Колір та калорійність: повідомили результати перевірки якості газу в Луцьку. ФОТО, ВІДЕО


Довідково:
Фахівці радять волинянам не забувати про правила використання природного газу в побуті. Споживачам рекомендують частіше проводити технічне обслуговування газового обладнання, налаштовувати пальники для правильного згоряння, частіше провітрювати приміщення, де є газові прилади, відчиняти кватирку, коли горить газ на плиті. Завжди телефонувати на номер екстреної служби 104, якщо почули витік газу вдома чи на вулиці.

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Теги: Луцьк, газ
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