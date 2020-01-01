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У Луцьку на пішохідному переході автівка збила дівчину. ВІДЕО

У Луцьку на пішохідному переході автівка збила дівчину. ВІДЕО
На одній із вулиць Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дівчина.

аварія сталася на вулиці Глушець, Opel Omega на пішохідному переході збив дівчину, - пише Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.

Дорожня автопригода сталася увечері на вулиці Глушець поблизу виїзду від зоопарку. Дівчина, наздоганяючи своїх подруг, перебігала вулицю на пішохідному переході.

Зі слів водія Opel Omega, на пішохідному переході він помітив компанію дівчат. Пропустивши їх, продовжив рух. У той час по зустрічній смузі їхав автомобіль і засліпив його та позаду якого вибігла дівчина на пішохідному переході. Водій не встиг відреагувати і вчинив на неї наїзд.

На місці працювали поліцейські та швидка. До слова, як зауважили поліцейські, поданий пішоходний перехід погано освітлюється.

Дівчину госпіталізували.

Як зазначили поліцейські, поданий пішоходний перехід погано освітлюється.

Причини ДТП з'ясовуються.


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Теги: Луцьк, аварія
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