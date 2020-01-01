Лучанка показала листи підтримки, які надсилають для евакуйованих з Китаю. ФОТО
Сьогодні, 22:07
Лучанка Ольга Батура, яку евакуювали з Китаю, показала, як її та інших евакуйованих підтримують українці.
Жінка розповіла, що люди надсилають у санаторій в Новій Санжари листи, де пишуть слова підтримки та любові, - пише ІА Конкурент.
Фото лучанка розмістила у сторіз у Facebook.
"Ми з вами! Все буде добре, бо так має бути! Здоров'я вам! Не всі люди однакові! Тримайтеся!Любові вам. Віримо, що одна країна!" – пишуть люди у листа.
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Жінка розповіла, що люди надсилають у санаторій в Новій Санжари листи, де пишуть слова підтримки та любові, - пише ІА Конкурент.
Фото лучанка розмістила у сторіз у Facebook.
"Ми з вами! Все буде добре, бо так має бути! Здоров'я вам! Не всі люди однакові! Тримайтеся!Любові вам. Віримо, що одна країна!" – пишуть люди у листа.
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