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Лучанка показала листи підтримки, які надсилають для евакуйованих з Китаю. ФОТО

Лучанка показала листи підтримки, які надсилають для евакуйованих з Китаю. ФОТО
Лучанка Ольга Батура, яку евакуювали з Китаю, показала, як її та інших евакуйованих підтримують українці.

Жінка розповіла, що люди надсилають у санаторій в Новій Санжари листи, де пишуть слова підтримки та любові, - пише ІА Конкурент.

Фото лучанка розмістила у сторіз у Facebook.

"Ми з вами! Все буде добре, бо так має бути! Здоров'я вам! Не всі люди однакові! Тримайтеся!Любові вам. Віримо, що одна країна!" – пишуть люди у листа.
Лучанка показала листи підтримки, які надсилають для евакуйованих з Китаю. ФОТО
Лучанка показала листи підтримки, які надсилають для евакуйованих з Китаю. ФОТО
Лучанка показала листи підтримки, які надсилають для евакуйованих з Китаю. ФОТО
Лучанка показала листи підтримки, які надсилають для евакуйованих з Китаю. ФОТО
Лучанка показала листи підтримки, які надсилають для евакуйованих з Китаю. ФОТО

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Теги: Луцьк, Китай, коронавірус
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