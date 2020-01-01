В Україні посилюють заходи безпеки через коронавірус





Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу, - пише



Гончарук підкреслив, що всі пасажири, які прибуватимуть літаками з країн, де раніше підтвердилися випадки зараження, будуть перевірятися в тому ж режимі, у якому перевірялися літаки з азіатського напрямку.



"У зв'язку з тим, що в Італії новий виток захворювань, ми прийняли рішення про те, що пасажири, які прибуватимуть літаками з усіх країн, у яких зафіксовано підтверджені випадки коронавірусу, будуть перевірятися в тому ж режимі, у якому перевірялися літаки з азіатського напрямку. Тобто ми посилюємо заходи безпеки в Україні", - сказав прем'єр.



Крім того, він зазначив, що до всіх заїжджих в Україну автобусів буде вжито аналогічних заходів безпеки.



"Крім перевірок в аеропортах, у зв'язку з тим, що у нас багато громадян знаходяться в Італії, і багато хто з них приїжджає в Україну не літаками, а автобусами, через Закарпаття, через пропускні пункти, ми вже організували роботу - і із завтрашнього дня там також буде вжито аналогічних заходів безпеки", - додав Гончарук.



При цьому прем'єр додав, що на КПВВ вирушає керівник Державної прикордонної служби.



"Сьогодні туди відправляється керівник Державної прикордонної служби, щоб особисто проконтролювати та організувати цю роботу. Зараз немає ніяких підстав для хвилювання, усі служби задіяні", - зазначив Гончарук.



При цьому прем'єр заспокоїв українців і додав, що якщо буде зафіксований випадок зараження коронавірусом в Україні, уже підготовлено достатню кількість боксів для хворих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні оперативного штабу з питань запобігання занесенню і поширенню на території України коронавірусу вирішили посилити заходи безпеки.Про це заявив прем'єр-міністр Українипід час брифінгу, - пише "Газета ua". Гончарук підкреслив, що всі пасажири, які прибуватимуть літаками з країн, де раніше підтвердилися випадки зараження, будуть перевірятися в тому ж режимі, у якому перевірялися літаки з азіатського напрямку."У зв'язку з тим, що в Італії новий виток захворювань, ми прийняли рішення про те, що пасажири, які прибуватимуть літаками з усіх країн, у яких зафіксовано підтверджені випадки коронавірусу, будуть перевірятися в тому ж режимі, у якому перевірялися літаки з азіатського напрямку. Тобто ми посилюємо заходи безпеки в Україні", - сказав прем'єр.Крім того, він зазначив, що до всіх заїжджих в Україну автобусів буде вжито аналогічних заходів безпеки."Крім перевірок в аеропортах, у зв'язку з тим, що у нас багато громадян знаходяться в Італії, і багато хто з них приїжджає в Україну не літаками, а автобусами, через Закарпаття, через пропускні пункти, ми вже організували роботу - і із завтрашнього дня там також буде вжито аналогічних заходів безпеки", - додав Гончарук.При цьому прем'єр додав, що на КПВВ вирушає керівник Державної прикордонної служби."Сьогодні туди відправляється керівник Державної прикордонної служби, щоб особисто проконтролювати та організувати цю роботу. Зараз немає ніяких підстав для хвилювання, усі служби задіяні", - зазначив Гончарук.При цьому прем'єр заспокоїв українців і додав, що якщо буде зафіксований випадок зараження коронавірусом в Україні, уже підготовлено достатню кількість боксів для хворих.

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