У Дніпрі сталася перестрілка на зупинці громадського транспорту. ВДЕО





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Попередньо, всі – члени родини дніпровського бізнесмена Ельтона Вахідова. Інцидент трапився поблизу школи №89 увечері 24 лютого.



Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, неподалік перетину вулиці Титова з проспектом Олександра Поля поліція зупинила два чорних позашляховики Mercedes GL-class, і ще одне авто. Зрештою з одного з автомобілів відкрили стрілянину. Свідки кажуть про кілька пострілів.



За даними ресурсу "Інформатор", правоохоронці зупинили два "Гелендевагени". А трохи згодом на місце під'їхали ще кілька невідомих, які були на Toyota Land Cruiser. Останні власне й розпочали стрілянину. Причина конфлікту – невідома.



Попередньо, відомо про трьох потерпілих: двоє отримали поранення ніг, у третього – поранення шиї. ЗМІ пишуть, що всі – члени родини дніпровського бізнесмена Ельтона Вахідова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі на вулиці Титова сталася стрілянина, у результаті якої постраждали троє людей, за попередніми даними це сім'я місцевого бізнесменаПро це повідомляє Depo.ua із посиланням на регіональні ЗМІ.Попередньо, всі – члени родини дніпровського бізнесмена Ельтона Вахідова. Інцидент трапився поблизу школи №89 увечері 24 лютого.Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, неподалік перетину вулиці Титова з проспектом Олександра Поля поліція зупинила два чорних позашляховики Mercedes GL-class, і ще одне авто. Зрештою з одного з автомобілів відкрили стрілянину. Свідки кажуть про кілька пострілів.За даними ресурсу "Інформатор", правоохоронці зупинили два "Гелендевагени". А трохи згодом на місце під'їхали ще кілька невідомих, які були на Toyota Land Cruiser. Останні власне й розпочали стрілянину. Причина конфлікту – невідома.Попередньо, відомо про трьох потерпілих: двоє отримали поранення ніг, у третього – поранення шиї. ЗМІ пишуть, що всі – члени родини дніпровського бізнесмена Ельтона Вахідова.

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