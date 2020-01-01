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У Дніпрі сталася перестрілка на зупинці громадського транспорту. ВІДЕО

У Дніпрі сталася перестрілка на зупинці громадського транспорту. ВІДЕО
У Дніпрі на вулиці Титова сталася стрілянина, у результаті якої постраждали троє людей, за попередніми даними це сім'я місцевого бізнесмена

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на регіональні ЗМІ.

Попередньо, всі – члени родини дніпровського бізнесмена Ельтона Вахідова. Інцидент трапився поблизу школи №89 увечері 24 лютого.

Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, неподалік перетину вулиці Титова з проспектом Олександра Поля поліція зупинила два чорних позашляховики Mercedes GL-class, і ще одне авто. Зрештою з одного з автомобілів відкрили стрілянину. Свідки кажуть про кілька пострілів.

За даними ресурсу "Інформатор", правоохоронці зупинили два "Гелендевагени". А трохи згодом на місце під'їхали ще кілька невідомих, які були на Toyota Land Cruiser. Останні власне й розпочали стрілянину. Причина конфлікту – невідома.

Попередньо, відомо про трьох потерпілих: двоє отримали поранення ніг, у третього – поранення шиї. ЗМІ пишуть, що всі – члени родини дніпровського бізнесмена Ельтона Вахідова.


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Теги: Дніпро
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