У ліцеї в Жидичині вчилися говорити «так» здоровому життю

Андрій Покровский.



Про розширення меж діяльності ток-шоу Христина Назар.



Так, днями учні жидичинського ліцею обговорили теми згубних звичок, як боротися із поганим впливом та як дбати про те, аби завжди бути здоровим.



«Це неймовірно приємно, коли адміністрація школи, розуміючи масштабність згубних викликів на вулиці, забезпечує учнів інформацією, формує характер, стійкість та впевненість до своїх суджень», – написала Христина Назар.







Також додала, що молодь має свої джерела отримання різного роду інформації, однак дуже важливо, щоб у навчальних закладах школярам розповідали про виклики, шкоду поганих звичок та їх наслідки. Для команди «СВІДОМИХ» важливо співпрацювати із школами та насичувати учнів цікавою та корисною інформацію про здоровий спосіб життя.



Нагадаємо, що програма від громадської організації реалізовувалася у 2016-2019 роках у всіх школах міста.⠀





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ток-шоу «Ми здорові, бо ми – свідомі», вийшло за межі міста. Цю програму реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого єПро розширення меж діяльності ток-шоу повідомила співкоординаторка РухуТак, днями учні жидичинського ліцею обговорили теми згубних звичок, як боротися із поганим впливом та як дбати про те, аби завжди бути здоровим.«Це неймовірно приємно, коли адміністрація школи, розуміючи масштабність згубних викликів на вулиці, забезпечує учнів інформацією, формує характер, стійкість та впевненість до своїх суджень», – написала Христина Назар.Також додала, що молодь має свої джерела отримання різного роду інформації, однак дуже важливо, щоб у навчальних закладах школярам розповідали про виклики, шкоду поганих звичок та їх наслідки. Для команди «СВІДОМИХ» важливо співпрацювати із школами та насичувати учнів цікавою та корисною інформацію про здоровий спосіб життя.Нагадаємо, що програма від громадської організації реалізовувалася у 2016-2019 роках у всіх школах міста.⠀

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