У Луцьку визначили фіналістів дитячого баскетбольного турніру. ФОТО, ВІДЕО





Традиційно на матчах були присутні гравці та тренери БК «Старий Луцьк-Університет», які судили поєдинки, давали учасникам змагань поради щодо підвищення технічно-тактичних навичок та проводили майстер-класи, - повідомляє прес-служба баскетбольного клубу.



Зауважимо, що учасниками «Шаблі» стали 14 команд хлопців та навіть одна команда дівчат. Усі баскетболісти – учні 5-8 класів міських шкіл. Команди було поділено на 3 групи.



За підсумками групового етапу змагань визначилися фіналісти, якими стали команди «Верес»(ЗОШ №16), «Сталеві Леви»(ЗОШ № 22) «Горді Орли»(ЗОШ №25). Дату і місце фінальних поєдинків організатори повідомлять згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершився третій тур баскетбольної ліги міста серед школярів «Шабля», за підсумками якого визначилися фіналісти змагань.Традиційно на матчах були присутні гравці та тренери БК «Старий Луцьк-Університет», які судили поєдинки, давали учасникам змагань поради щодо підвищення технічно-тактичних навичок та проводили майстер-класи, - повідомляє прес-служба баскетбольного клубу.Зауважимо, що учасниками «Шаблі» стали 14 команд хлопців та навіть одна команда дівчат. Усі баскетболісти – учні 5-8 класів міських шкіл. Команди було поділено на 3 групи.За підсумками групового етапу змагань визначилися фіналісти, якими стали команди «Верес»(ЗОШ №16), «Сталеві Леви»(ЗОШ № 22) «Горді Орли»(ЗОШ №25). Дату і місце фінальних поєдинків організатори повідомлять згодом.

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