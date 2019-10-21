Велосипеди, птиця, речі побуту: на Волині 22-річний молодик обкрадав дачний масив

На Волині працівники поліції викрили 22-річного чоловіка, який обкрадав дачний масив та жителів села Литовеж.Повідомлення про те, що 22 річний волинянин нагається вкрасти з дачного будинку велосипед, надійшло до Іваничівського відділення поліції 21 лютого, - повідомляють поліцейські.Працівники слідчо-оперативної групи та сектору реагування патрульної поліції негайно вирушили на місце події.По прибутті на місце правоохоронці встановили, що крадіжку вчинив раніше не судимий 22 річний житель села Литовеж Іваничівського району.Згодом з`ясувалося, що молодик причетний до шести майнових злочинів на території дачного масиву «Прикордонник» та села Литовеж звідки вказаний молодик викрадав у громадян домашню птицю та інші побутові речі.Наразі поліцейські встановлюють причетність цього громадянина до інших злочинів на території дачного масиву «Прикордонник» та інших населених пунктів.За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 та ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до шести років.