вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина орендував прем'єр-ліговий клуб

Волинянина орендував прем'єр-ліговий клуб
«СК Дніпро-1», який виступає у вищому футбольному дивізіоні, орендував у ФК «Волинь» нападника Назарія Богомаза.

Угода розрахована до кінця цього сезону, - пише Район.Любомль.

Футбольну кар'єру Назарій Богомаз розпочав у сезоні 2016/17 років в складі аматорського «Рубежа» (Любомль), за який зіграв 1 матч. Наступного сезону прийняв запрошення від «Волині»

У футболці першої команди лучан дебютував 20 жовтня 2017 року в програному (0:2) домашньому поєдинку 18-о туру Першої ліги проти чернігівської «Десни».

Назарій Богомаз вийшов на поле на 51-й хвилині, замінивши Олега Марчука.

У сезоні 2018/19 років виходив на поле в матчах плей-оф за право виходу до Прем'єр-ліги проти львівських «Карпат».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Велосипеди, птиця, речі побуту: на Волині 22-річний молодик обкрадав дачний масив
Сьогодні, 05:09
Волинянина орендував прем'єр-ліговий клуб
Сьогодні, 04:13
США передали Україні наметове містечко вартістю 1,5 мільйона доларів
Сьогодні, 03:22
У Луцьку визначили фіналістів дитячого баскетбольного турніру. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:21
Дати шанс Україні, Грузії та Молдові: Польща наполягає на розширенні ЄС
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Футболісти «Волині» передали онкохворому хлопчику м`яч та календар з автогрaфами. ФОТО Футболісти «Волині» передали онкохворому хлопчику м`яч та календар з автогрaфами. ФОТО
15 лютий, 06:23
«Волинь» підсилалася турецьким українцем: показали тренування на День закоханих. ВІДЕО «Волинь» підсилалася турецьким українцем: показали тренування на День закоханих. ВІДЕО
14 лютий, 22:46
Ексфорварда «Волині» виставили з іноземного клубу за кілька днів після приходу Ексфорварда «Волині» виставили з іноземного клубу за кілька днів після приходу
01 лютий, 19:04
«Волинь» не змогла перемогти дубль «Динамо» «Волинь» не змогла перемогти дубль «Динамо»
01 лютий, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у центральному парку Луцька планують збудувати туалет
24 лютий, 19:18
 1
Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя
24 лютий, 16:43
 1
Велосипеди, птиця, речі побуту: на Волині 22-річний молодик обкрадав дачний масив
Сьогодні, 05:09
 0
Волинянина орендував прем'єр-ліговий клуб
Сьогодні, 04:13
 0
США передали Україні наметове містечко вартістю 1,5 мільйона доларів
Сьогодні, 03:22
 0
Медіа
відео
1/8