Волинянина орендував прем'єр-ліговий клуб

Назарія Богомаза.



Угода розрахована до кінця цього сезону, - пише



Футбольну кар'єру Назарій Богомаз розпочав у сезоні 2016/17 років в складі аматорського «Рубежа» (Любомль), за який зіграв 1 матч. Наступного сезону прийняв запрошення від «Волині»



У футболці першої команди лучан дебютував 20 жовтня 2017 року в програному (0:2) домашньому поєдинку 18-о туру Першої ліги проти чернігівської «Десни».



Назарій Богомаз вийшов на поле на 51-й хвилині, замінивши Олега Марчука.



У сезоні 2018/19 років виходив на поле в матчах плей-оф за право виходу до Прем'єр-ліги проти львівських «Карпат».

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