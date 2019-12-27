США передали Україні наметове містечко вартістю 1,5 мільйона доларів





Про це у твіттері повідомило посольство США в Україні, - пише



На церемонії передачі комплексу типу "Аляска" виступив командир Європейського командування сил спеціальних операцій США. Як заявив генерал-майор Кірк Сміт, він радий тому, що США допомагають Україні.



"Хоча це може здатися дуже невеликою річчю - в плані наметів і приміщень, в яких солдати можуть жити під час навчань, - ми розуміємо, як і ви розумієте, наскільки важливо зробити міцний фундамент для їх навчання. Все починається з дуже міцної, стійкої основи. Немає кращої аналогії для цього, ніж бетон, який заливають у ці намети", - сказав американський військовий.



Як зазначив командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов, отримання цього табору підвищує здатності навчально-тренувального центру в підготовці особового складу.



"Наявність такої інфраструктури дозволить повністю розкрити можливості центру в напрямку колективної підготовки. Адже в цьому році основну увагу зосередимо на ній. Вже через кілька тижнів тактичні групи спеціальних операцій, сертифіковані за стандартами НАТО, будуть проходити тут тренінг", - повідомив командувач ССО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сполучені Штати Америки передали навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ наметове містечко вартістю у $1,5 мільйона.Про це у твіттері повідомило посольство США в Україні, - пише Укрінформ На церемонії передачі комплексу типу "Аляска" виступив командир Європейського командування сил спеціальних операцій США. Як заявив генерал-майор, він радий тому, що США допомагають Україні."Хоча це може здатися дуже невеликою річчю - в плані наметів і приміщень, в яких солдати можуть жити під час навчань, - ми розуміємо, як і ви розумієте, наскільки важливо зробити міцний фундамент для їх навчання. Все починається з дуже міцної, стійкої основи. Немає кращої аналогії для цього, ніж бетон, який заливають у ці намети", - сказав американський військовий.Як зазначив командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов, отримання цього табору підвищує здатності навчально-тренувального центру в підготовці особового складу."Наявність такої інфраструктури дозволить повністю розкрити можливості центру в напрямку колективної підготовки. Адже в цьому році основну увагу зосередимо на ній. Вже через кілька тижнів тактичні групи спеціальних операцій, сертифіковані за стандартами НАТО, будуть проходити тут тренінг", - повідомив командувач ССО.

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