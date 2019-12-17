В Японії помер найстаріший чоловік у світі





Чоловік жив у префектурі Ніїгата, - передає



Відзначається, що японський довгожитель, який народився 5 березня 1907, помер ще 23 лютого. Попередній володар титулу найстаршого чоловіка на планеті був також жителем Японії. 113-річний Масадзо Нонака помер 20 січня минулого року.



Японці традиційно займають верхні рядки рейтингів світових довгожителів. Найстарша жінка Японії — 117-річна мешканка префектури Фукуока на ім’я Кане Танака — є носієм титулу найстарішої людини на планеті за версією Книги рекордів Гіннесса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Японії помер 112-річний Тітецу Ватанабе, якого на початку цього місяця офіційно визнали найстарішим чоловіком на Землі за версією Книги рекордів Гіннесса.Чоловік жив у префектурі Ніїгата, - передає УНН Відзначається, що японський довгожитель, який народився 5 березня 1907, помер ще 23 лютого. Попередній володар титулу найстаршого чоловіка на планеті був також жителем Японії. 113-річний Масадзо Нонака помер 20 січня минулого року.Японці традиційно займають верхні рядки рейтингів світових довгожителів. Найстарша жінка Японії — 117-річна мешканка префектури Фукуока на ім’я Кане Танака — є носієм титулу найстарішої людини на планеті за версією Книги рекордів Гіннесса.

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