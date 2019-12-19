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Від пластики до операції на відкритому серці: ковельські медики продовжують вражати роботою

Від пластики до операції на відкритому серці: ковельські медики продовжують вражати роботою
Лише за один день (24 лютого) у стінах медичного об'єднання у Ковелі виконали близько п'ятнадцяти оперативних втручань.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Зокрема, буди здійснені такі операції:

- операція на відкритому серці (Аорто-коронарне шунтування);
- операція на черевному відділі аорти (Біфуркаційне аорто-біфеморальне та підколінне шунтування);
- черезшкірне дроблення ниркових каменів (PCNL);
- лапароскопічна спленектомія;
- лапароскопічна резекція пухлини нирки;
- виправлення деформації носової переділки (Септопластика);
- гістеректомія;
- кесарські розтини;
- цистектомії;
- гістерорезектоскопії;
та інші.

Інформують, що операційні працювали на повну потужність до дев’ятої вечора.

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Теги: Ковель, медики, операції
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