Від пластики до операції на відкритому серці: ковельські медики продовжують вражати роботою





Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.



Зокрема, буди здійснені такі операції:



- операція на відкритому серці (Аорто-коронарне шунтування);

- операція на черевному відділі аорти (Біфуркаційне аорто-біфеморальне та підколінне шунтування);

- черезшкірне дроблення ниркових каменів (PCNL);

- лапароскопічна спленектомія;

- лапароскопічна резекція пухлини нирки;

- виправлення деформації носової переділки (Септопластика);

- гістеректомія;

- кесарські розтини;

- цистектомії;

- гістерорезектоскопії;

та інші.



Інформують, що операційні працювали на повну потужність до дев’ятої вечора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лише за один день (24 лютого) у стінах медичного об'єднання у Ковелі виконали близько п'ятнадцяти оперативних втручань.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.Зокрема, буди здійснені такі операції:- операція на відкритому серці (Аорто-коронарне шунтування);- операція на черевному відділі аорти (Біфуркаційне аорто-біфеморальне та підколінне шунтування);- черезшкірне дроблення ниркових каменів (PCNL);- лапароскопічна спленектомія;- лапароскопічна резекція пухлини нирки;- виправлення деформації носової переділки (Септопластика);- гістеректомія;- кесарські розтини;- цистектомії;- гістерорезектоскопії;та інші.Інформують, що операційні працювали на повну потужність до дев’ятої вечора.

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