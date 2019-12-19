Від пластики до операції на відкритому серці: ковельські медики продовжують вражати роботою
Сьогодні, 09:01
Лише за один день (24 лютого) у стінах медичного об'єднання у Ковелі виконали близько п'ятнадцяти оперативних втручань.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Зокрема, буди здійснені такі операції:
- операція на відкритому серці (Аорто-коронарне шунтування);
- операція на черевному відділі аорти (Біфуркаційне аорто-біфеморальне та підколінне шунтування);
- черезшкірне дроблення ниркових каменів (PCNL);
- лапароскопічна спленектомія;
- лапароскопічна резекція пухлини нирки;
- виправлення деформації носової переділки (Септопластика);
- гістеректомія;
- кесарські розтини;
- цистектомії;
- гістерорезектоскопії;
та інші.
Інформують, що операційні працювали на повну потужність до дев’ятої вечора.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Зокрема, буди здійснені такі операції:
- операція на відкритому серці (Аорто-коронарне шунтування);
- операція на черевному відділі аорти (Біфуркаційне аорто-біфеморальне та підколінне шунтування);
- черезшкірне дроблення ниркових каменів (PCNL);
- лапароскопічна спленектомія;
- лапароскопічна резекція пухлини нирки;
- виправлення деформації носової переділки (Септопластика);
- гістеректомія;
- кесарські розтини;
- цистектомії;
- гістерорезектоскопії;
та інші.
Інформують, що операційні працювали на повну потужність до дев’ятої вечора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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