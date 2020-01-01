Курс валют у Луцьку на 25 лютого





Євро при купівлі становить – 26.35, продажу – 26.50



Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.39.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.13, продаж – 6.18.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 24.28, а продаж – 24.38.Євро при купівлі становить – 26.35, продажу – 26.50Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.39.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.13, продаж – 6.18.

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