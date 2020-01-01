25 лютого – яке сьогодні свято і чому цей день називають «рибним»





Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія, - пише



Народні прикмети на 25 лютого



– Якщо на вулиці 25 лютого завірюха – прикмета до того, що влітку буде випадати багато опадів.



– Тумани на Олексія – літо буде дощовим.



– Холодний день – весна настане рано і буде теплою.



– На небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.



– Бурульки 25 лютого висять довгі – можна розраховувати на гарний урожай овочів.



– На Олексія сняться віщі сни. Якщо наснилися рукавиці – чекайте непроханого гостя, квас – до обману, горіхи і насіння – дрібні неприємності, мавпи – є ймовірність зробити необдуманий вчинок.



Що можна робити 25 лютого



1. У народі 25 лютого називали «рибним днем», оскільки на вечерю було прийнято готувати пироги-пиріжки з начинкою з риби. Крім цього, численні прикмети в цей день покликані підказати рибалкам, коли очікувати хорошого клювання і удачу.



2. Якщо людина чогось дуже сильно злякалася, то цього дня у знахарів можна лікувати переляк.



Що не можна робити 24 лютого



1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 лютого вшановують пам'ять святих Олексія і Мелетія. В народі на Олексія господині проморожували насіння, яке обіцяло хороший врожай. Таким чином воно "загартовується" і дасть найкращий урожай навесні.Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія, - пише 24 канал. – Якщо на вулиці 25 лютого завірюха – прикмета до того, що влітку буде випадати багато опадів.– Тумани на Олексія – літо буде дощовим.– Холодний день – весна настане рано і буде теплою.– На небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.– Бурульки 25 лютого висять довгі – можна розраховувати на гарний урожай овочів.– На Олексія сняться віщі сни. Якщо наснилися рукавиці – чекайте непроханого гостя, квас – до обману, горіхи і насіння – дрібні неприємності, мавпи – є ймовірність зробити необдуманий вчинок.1. У народі 25 лютого називали «рибним днем», оскільки на вечерю було прийнято готувати пироги-пиріжки з начинкою з риби. Крім цього, численні прикмети в цей день покликані підказати рибалкам, коли очікувати хорошого клювання і удачу.2. Якщо людина чогось дуже сильно злякалася, то цього дня у знахарів можна лікувати переляк.1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.

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