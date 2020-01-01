На Волині та в інших областях псевдополіцейські вимагали у людей гроші

Співробітники карного розшуку поліції Волині та слідчі Луцького відділу поліції встановили, що 25-річний житель Харківської області разом із спільниками, видаючи себе за поліцейських, телефонував людям і вимагав гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх рідних. Двох аферистів затримали у Хмельницькому оперативники внутрішньої безпеки НПУ, карного розшуку та слідчі поліції Хмельниччини.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У ході досудового розслідування волинські поліцейські встановили, що підозрюваний 31 січня разом із спільниками в помешканні 90-річної жительки Луцька під приводом звільнення її доньки від кримінальної відповідальності, заволодів майже 100 тис. грн. Поліцейські обґрунтовано підозрюють зловмисників до низки шахрайств на території Луцька. Відомо, що окрім Волинської області аферисти промишляли на території Хмельницької, Львівської, Тернопільської, Київської, Полтавської, Сумської областей.Співробітники карного розшуку поліції області оперативно встановили особи правопорушників. Шахраїв затримали завдяки чітким та скоординованим діям поліцейських кількох областей України.Слідчі Луцького відділу поліції оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.Досудове розслідування триває.