Наслідки негоди в Україні: одна людина загинула, четверо постраждали





Про це інформує ДСНС України.



Так, 24 лютого, внаслідок падіння дерева в Одесі загинула людина. Ще четверо людей травмувалось у Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську та Запоріжжі.



"Станом на 7 год. 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська – 147, Одеська – 124, Дніпропетровська – 69, Херсонська – 52, Запорізька – 41, Донецька – 25, Полтавська – 11, Вінницька – 11, Сумська – 8, Кіровоградська – 8, Черкаська – 5 та Луганська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 24 лютого вирував сильний вітер, через що на дороги, автівки та людей падали дерева.Про це інформує ДСНС України.Так, 24 лютого, внаслідок падіння дерева в Одесі загинула людина. Ще четверо людей травмувалось у Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську та Запоріжжі."Станом на 7 год. 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська – 147, Одеська – 124, Дніпропетровська – 69, Херсонська – 52, Запорізька – 41, Донецька – 25, Полтавська – 11, Вінницька – 11, Сумська – 8, Кіровоградська – 8, Черкаська – 5 та Луганська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомлені.

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