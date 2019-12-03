Наслідки негоди в Україні: одна людина загинула, четверо постраждали
Сьогодні, 10:02
В Україні 24 лютого вирував сильний вітер, через що на дороги, автівки та людей падали дерева.
Про це інформує ДСНС України.
Так, 24 лютого, внаслідок падіння дерева в Одесі загинула людина. Ще четверо людей травмувалось у Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську та Запоріжжі.
"Станом на 7 год. 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська – 147, Одеська – 124, Дніпропетровська – 69, Херсонська – 52, Запорізька – 41, Донецька – 25, Полтавська – 11, Вінницька – 11, Сумська – 8, Кіровоградська – 8, Черкаська – 5 та Луганська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує ДСНС України.
Так, 24 лютого, внаслідок падіння дерева в Одесі загинула людина. Ще четверо людей травмувалось у Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську та Запоріжжі.
"Станом на 7 год. 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська – 147, Одеська – 124, Дніпропетровська – 69, Херсонська – 52, Запорізька – 41, Донецька – 25, Полтавська – 11, Вінницька – 11, Сумська – 8, Кіровоградська – 8, Черкаська – 5 та Луганська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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