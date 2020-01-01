Учасник гурту, який поїде на «Євробачення», вчив дітей грі на сопілці у Гіркій Полонці

Україну на конкурсі «Євробачення-2020» представить гурт Go-A з піснею «Соловей». Це український електрофольк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв.Одним із учасників гурту Go_A, який виграв у національному конкурсі на «Євробачення», єіз Луцька. Сопілкар гурту - вихованець Волинського училища культури і мистецтв. У 2017 - 2018 навчальних роках Ігор працював викладачем гри на сопілці у Гіркополонківській дитячій музичній школі, повідомляють на сайті Гіркополонківської ОТГ.Запевняють, що Ігор Дуденчук - активний учасник ансамблю народної музики викладачів."Він надзвичайно талановита людина, грає більш як на 30 музичних інструментах.Ми гордимося що у нашій школі працюють такі талановиті викладачі.Колектив Гіркополонківської дитячої музичної школи щиро вітає Ігоря Дуденчука та увесь колектив гурту Go-A з перемогою у фіналі нацвідбору до "Євробачення-2020", - йдеться у повідомленні громади.