Учасник гурту, який поїде на «Євробачення», вчив дітей грі на сопілці у Гіркій Полонці
Сьогодні, 10:40
Україну на конкурсі «Євробачення-2020» представить гурт Go-A з піснею «Соловей». Це український електрофольк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв.
Одним із учасників гурту Go_A, який виграв у національному конкурсі на «Євробачення», є Ігор Дуденчук із Луцька. Сопілкар гурту - вихованець Волинського училища культури і мистецтв. У 2017 - 2018 навчальних роках Ігор працював викладачем гри на сопілці у Гіркополонківській дитячій музичній школі, повідомляють на сайті Гіркополонківської ОТГ.
Запевняють, що Ігор Дуденчук - активний учасник ансамблю народної музики викладачів.
"Він надзвичайно талановита людина, грає більш як на 30 музичних інструментах.
Ми гордимося що у нашій школі працюють такі талановиті викладачі.
Колектив Гіркополонківської дитячої музичної школи щиро вітає Ігоря Дуденчука та увесь колектив гурту Go-A з перемогою у фіналі нацвідбору до "Євробачення-2020", - йдеться у повідомленні громади.
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Одним із учасників гурту Go_A, який виграв у національному конкурсі на «Євробачення», є Ігор Дуденчук із Луцька. Сопілкар гурту - вихованець Волинського училища культури і мистецтв. У 2017 - 2018 навчальних роках Ігор працював викладачем гри на сопілці у Гіркополонківській дитячій музичній школі, повідомляють на сайті Гіркополонківської ОТГ.
Запевняють, що Ігор Дуденчук - активний учасник ансамблю народної музики викладачів.
"Він надзвичайно талановита людина, грає більш як на 30 музичних інструментах.
Ми гордимося що у нашій школі працюють такі талановиті викладачі.
Колектив Гіркополонківської дитячої музичної школи щиро вітає Ігоря Дуденчука та увесь колектив гурту Go-A з перемогою у фіналі нацвідбору до "Євробачення-2020", - йдеться у повідомленні громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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