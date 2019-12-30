У Любомлі на ринку жінка незаконно продавала рибу
Сьогодні, 12:43
На Волині у період з 17 по 24 лютого викрили 20 порушень природоохоронного законодавства.
Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 22 лютого рибоохоронний патруль провів перевірку потенційних місць незаконної торгівлі рибою у місті Любомль. І близько 10 години на центральному ринку виявили жінку, яка продавала 2 кілограми карася. При перевірці жінка не змогла надати документи, що підтверджують законність походження риби.
Відтак, на порушиницю склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення порушниці до відповідальності.
Довідкова інформація:
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
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Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 22 лютого рибоохоронний патруль провів перевірку потенційних місць незаконної торгівлі рибою у місті Любомль. І близько 10 години на центральному ринку виявили жінку, яка продавала 2 кілограми карася. При перевірці жінка не змогла надати документи, що підтверджують законність походження риби.
Відтак, на порушиницю склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення порушниці до відповідальності.
Довідкова інформація:
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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