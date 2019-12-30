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У Любомлі на ринку жінка незаконно продавала рибу

У Любомлі на ринку жінка незаконно продавала рибу
На Волині у період з 17 по 24 лютого викрили 20 порушень природоохоронного законодавства.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, 22 лютого рибоохоронний патруль провів перевірку потенційних місць незаконної торгівлі рибою у місті Любомль. І близько 10 години на центральному ринку виявили жінку, яка продавала 2 кілограми карася. При перевірці жінка не змогла надати документи, що підтверджують законність походження риби.

Відтак, на порушиницю склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення порушниці до відповідальності.

Довідкова інформація:
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

У Любомлі на ринку жінка незаконно продавала рибу
У Любомлі на ринку жінка незаконно продавала рибу

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Теги: риба, жінка, продаж
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