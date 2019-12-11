В Україну повертається потепління, – синоптик





Про це Наталія Діденко.



За її словами, завтра протягом дня у більшості областей України очікується +7+12 градусів, а на Півдні та Заході місцями до +14 градусів. Трохи свіжіше буде на Харківщині та на Сумщині, на Закарпатті - +4+7 градусів.



Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, завіватиме у східних областях, на Півдні, на Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині. На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним.



Дощі пройдуть в західній частині, в Карпатах - з мокрим снігом. Місцями невеликі - можливі у північній частині. Проте переважна більшість території України належатиме сухій погоді.



У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів, хіба що в окремих районах невеликий дощ. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2+5 градусів, завтра вдень потепліє до +8+10 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від завтра, 26 лютого, після тривалих дощів, мокрого снігу та шквального вітру в Україну повертається суха та тепла погода.Про це повідомляє синоптикЗа її словами, завтра протягом дня у більшості областей України очікується +7+12 градусів, а на Півдні та Заході місцями до +14 градусів. Трохи свіжіше буде на Харківщині та на Сумщині, на Закарпатті - +4+7 градусів.Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, завіватиме у східних областях, на Півдні, на Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині. На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним.Дощі пройдуть в західній частині, в Карпатах - з мокрим снігом. Місцями невеликі - можливі у північній частині. Проте переважна більшість території України належатиме сухій погоді.У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів, хіба що в окремих районах невеликий дощ. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2+5 градусів, завтра вдень потепліє до +8+10 градусів.

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