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Українці відмовилися від евакуації через коронавірус на круїзному лайнері

Українці відмовилися від евакуації через коронавірус на круїзному лайнері
Майже всі українці, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну.

Про це Громадському радіо повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

На лайнері перебувало 25 громадян України, двоє з них зараз - у лікарні. Всі вони – члени екіпажу. «Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру зараз повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт», — повідомив представник МЗС.

За його словами, посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка українців може змінитися. У такому випадку планують вживати відповідні заходи.

Питання, чи повертатися в Україну, буде вирішуватись насамперед самими громадянами та власником судна, зазначив Коваленко.

Раніше повідомлялося, що шість українців, які не потрапили у першу хвилю евакуації, вже хочуть евакуюватися з Китаю.

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Теги: лайнер, коронавірус, українці
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