Українці відмовилися від евакуації через коронавірус на круїзному лайнері





Про це Максим Коваленко.



На лайнері перебувало 25 громадян України, двоє з них зараз - у лікарні. Всі вони – члени екіпажу. «Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру зараз повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт», — повідомив представник МЗС.



За його словами, посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка українців може змінитися. У такому випадку планують вживати відповідні заходи.



Питання, чи повертатися в Україну, буде вирішуватись насамперед самими громадянами та власником судна, зазначив Коваленко.



Раніше повідомлялося, що шість українців, які не потрапили у першу хвилю евакуації, вже хочуть евакуюватися з Китаю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже всі українці, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну.Про це Громадському радіо повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗСНа лайнері перебувало 25 громадян України, двоє з них зараз - у лікарні. Всі вони – члени екіпажу. «Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру зараз повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт», — повідомив представник МЗС.За його словами, посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка українців може змінитися. У такому випадку планують вживати відповідні заходи.Питання, чи повертатися в Україну, буде вирішуватись насамперед самими громадянами та власником судна, зазначив Коваленко.Раніше повідомлялося, що шість українців, які не потрапили у першу хвилю евакуації, вже хочуть евакуюватися з Китаю.

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