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На Волині директора державного підприємства підозрюють у розтраті бюджетних коштів

На Волині директора державного підприємства підозрюють у розтраті бюджетних коштів
На Волині керівникам державного та приватного підприємств повідомили про підозру в розтраті та заволодінні 700 000 гривень державних коштів і службовому підробленні документів.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Як встановило слідство, у результаті оборудки, реалізованої колишнім директором державного підприємства "Дослідне господарство "Перемога" та керівником приватного підприємства, на розрахункові рахунки суб’єкта господарювання перерахували 700 тисяч гривень за договорами, поставки з яких насправді не відбувалися. Для створення видимості цих операцій обидва посадовці складали підроблені документи.

У подальшому керівник приватної фірми легалізував ці кошти, відтак йому повідомили про підозру ще і в легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у великому розмірі.

Остаточно дії колишнього директора державного підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, керівника приватної фірми – за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Виявили факти злочинної діяльності керівників підприємств прокурори спільно зі слідчими Слідчого управління ГУ НП у Волинській області за оперативного супроводження Управління Служби безпеки України в області.

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Теги: прокуратура, суд, Волинь, розтрата грошей
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