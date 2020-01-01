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У Луцьку на благодійній виставі збиратимуть кошти на термінову операцію актору драмтеатру

У Луцьку на благодійній виставі збиратимуть кошти на термінову операцію актору драмтеатру
У Луцьку організовують благодійну виставу "Жінки - це ще ті бестії", кошти з якої будуть передані провідному актору драмтеатру та народному артисту України Анатолію Романюку. Чоловік потребує термінової операції, яка коштує приблизно 100 тисяч гривень.

Про це повідомляють на сторінці у Facebook драмтеатру.

Вистава відбудеться 2 березня о 18 годині на основній сцені Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка.

"Провідний актор театру, постановник багатьох вистав діючого репертуару та шанований друг і колега, народний артист України Анатолій Романюк потребує термінової операції. Вартість квитків 50, 100 гривень. У виставі беруть участь актори театру: Вячеслав Погудін, Ігор Натанчук, Іванна Романюк, Анастасія Бортнік, Вікторія Паламарчук, Владислава Курач. Просимо небайдужих долучитися до акції", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку на благодійній виставі збиратимуть кошти на термінову операцію актору драмтеатру

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Теги: благодійний концерт, муздрамтеатр, Луцьк
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