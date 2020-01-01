У Луцьку на благодійній виставі збиратимуть кошти на термінову операцію актору драмтеатру

Анатолію Романюку. Чоловік потребує термінової операції, яка коштує приблизно 100 тисяч гривень.



Про це



Вистава відбудеться 2 березня о 18 годині на основній сцені Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка.



"Провідний актор театру, постановник багатьох вистав діючого репертуару та шанований друг і колега, народний артист України Анатолій Романюк потребує термінової операції. Вартість квитків 50, 100 гривень. У виставі беруть участь актори театру: Вячеслав Погудін, Ігор Натанчук, Іванна Романюк, Анастасія Бортнік, Вікторія Паламарчук, Владислава Курач. Просимо небайдужих долучитися до акції", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку організовують благодійну виставу "Жінки - це ще ті бестії", кошти з якої будуть передані провідному актору драмтеатру та народному артисту України. Чоловік потребує термінової операції, яка коштує приблизно 100 тисяч гривень.Про це повідомляють на сторінці у Facebook драмтеатру.Вистава відбудеться 2 березня о 18 годині на основній сцені Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка."Провідний актор театру, постановник багатьох вистав діючого репертуару та шанований друг і колега, народний артист України Анатолій Романюк потребує термінової операції. Вартість квитків 50, 100 гривень. У виставі беруть участь актори театру:. Просимо небайдужих долучитися до акції", - йдеться у повідомленні.

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