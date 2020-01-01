Як у Луцьку працює єМалятко

Розповіли про впровадження комплексної послуги єМалятко у Луцьку.Про це йшлося у вівторок, 25 лютого, під час ознайомлення з роботою луцького ЦНАПу за участі заступниці міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послугТак, у Луцьку 8 січня 2020 року прийняли першу заяву на послугу єМалятко, відповідно до якої надали 5 послуг. 23 січня надали першу послугу з реєстрації місця проживання дитини.На сьогодні батьки мають змогу скористатися програмою єМалятко і отримати 8 послуг за однією заявою: зареєструвати дитину і отримати свідоцтво про народження, визначити походження дитини, належність малюка до громадянства України, зареєструвати місце проживання дитини, скористатися призначенням допомоги при народженні, зареєструвати малюка у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, внести інформацію про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР, отримати допомогу на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях.Станом на 25 лютого у місті отримали і опрацювали 54 заявки, згідно з якими замовили та надали 259 послуг. Найбільше єМалятко користується попитом у лучан (26 заяв), мешканців Ківерцівського та Луцького районів (по 6 заяв). Окрім того, скористатися послугою єМалятко у Луцьку захотіли мешканці міста Вараш Рівненської області (2 заяви), а також Ужгорода і Львова (по 1 заяві).Отримати пакет послуг батьки можуть у Луцькому клінічному пологовому будинку (у понеділок, середу та п’ятницю з 9:00 до 13:00) та у Волинському обласному перинатальному центрі (у вівторок, четвер з 9:00 до 13:00).