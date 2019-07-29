Власники продають піцерію «Фелічіта»





Оголошення про це розмістили на популярному сайті оголошень



Загальна площа будівлі становить 355 метрів квадратних. Сама будівля розміщена на приватній земельній ділянці площею 0,06 гектара. Територія огороджена парканом.



Двоповерхова будівля з балконом, на першому поверсі ресторан на 60 посадкових місць, літній майданчик на 40 посадкових місць, на другому поверсі міні готель – 5 номерів, облаштовані cанвузлами та душовими для кожної кімнати. Також в будівлі є склад, побутова кімната, адмінприміщення.



Будівля повністю технічно оснащена власними енергономічними комунікаціями: глибоководною свердловиною, автономною системою опалення, електропостачанням, системою холодного та гарячого водопостачання, системою водовідведення.



Будівництво приміщення проводилось в 2009 році з застосуванням сучасних матеріалів та технологій, тож всі матеріали дуже якісні.



Є місце для влаштування автомобільної стоянки, дитячого майданчику, місця для мангалів.



В оголошенні зазначається, що це – дуже вигідне та зручне місце розташування, в 20 метрах від головної магістралі та центрального в’їзду до села Світязь, усюди – асфальтована дорога.



Ціна готового бізнесу (приміщення зі всім облаштуванням, меблями і обладнанням) становить – 200 тисяч дол.США. Ціна нежитлового приміщення вільного призначення – 180 тисяч доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку продають готовий бізнес – діючий готель і піцерію «Фелічіта» поблизу озера Світязь.Оголошення про це розмістили на популярному сайті оголошень OLX , пише " Район.Бізнес ".Загальна площа будівлі становить 355 метрів квадратних. Сама будівля розміщена на приватній земельній ділянці площею 0,06 гектара. Територія огороджена парканом.Двоповерхова будівля з балконом, на першому поверсі ресторан на 60 посадкових місць, літній майданчик на 40 посадкових місць, на другому поверсі міні готель – 5 номерів, облаштовані cанвузлами та душовими для кожної кімнати. Також в будівлі є склад, побутова кімната, адмінприміщення.Будівля повністю технічно оснащена власними енергономічними комунікаціями: глибоководною свердловиною, автономною системою опалення, електропостачанням, системою холодного та гарячого водопостачання, системою водовідведення.Будівництво приміщення проводилось в 2009 році з застосуванням сучасних матеріалів та технологій, тож всі матеріали дуже якісні.Є місце для влаштування автомобільної стоянки, дитячого майданчику, місця для мангалів.В оголошенні зазначається, що це – дуже вигідне та зручне місце розташування, в 20 метрах від головної магістралі та центрального в’їзду до села Світязь, усюди – асфальтована дорога.Ціна готового бізнесу (приміщення зі всім облаштуванням, меблями і обладнанням) становить – 200 тисяч дол.США. Ціна нежитлового приміщення вільного призначення – 180 тисяч доларів.

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