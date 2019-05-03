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У Володимирі на тротуарі встановили обмежувачі руху, аби там не паркувались автівки

У Володимирі на тротуарі встановили обмежувачі руху, аби там не паркувались автівки
У Володимирі-Волинському 24-го лютого на тротуарі вулиці Данила Галицького встановили напівсфери, що обмежуватимуть рух автомобілів.

45 антипаркувальних напівсфер встановили тільки на пішохідній зоні, аби автомобілі не виїжджали на тротуарну частину, - інформує Буг.

Вартість робіт становить 27 тисяч 858 гривень.

В управлінні житлово-комунального господарства і будівництва наголошують, що тротуари повинні бути для пішоходів, а не для припаркованих автівок, а півсфери скоротять кількість порушень.

“Роботи проводили, щоб вберегти від небезпеки пішоходів, зберегти бюджетні гроші, спрямовані на укладання бруківки, та унеможливити порушення ПДР шляхом паркування на тротуарах”, – відзначив начальник управління Віктор Фіщук.

Зранку 25-го лютого біля ринку на тротуарах автівок не було, проте на проїжджій частині біля ринку водії паркувалися, нехтуючи дорожніми знаками.

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Теги: Володимир, рух, обмежувачі, тротуар
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