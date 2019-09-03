Як волинянам не стати жертвою кишенькового злодія: поради поліції
Сьогодні, 18:42
Патрульна поліція розповіла волинянам, як вберегтися від кишенькових злодіїв.
Про це повідомляють на сторінці патрульних у Facebook.
Декілька порад від патрульної поліції Волині:
- будьте пильними, дотримуйтесь елементарних правил безпеки, вживайте усіх необхідних заходів для збереження власного майна;
- найчастіше крадіжки стаються під час посадки у транспорт, тож, пильнуйте свої кишені;
- їдучи у переповненому громадському транспорті, тримайте сумку (наплічник) перед собою, стежте за тим, щоб вона була закрита та тримайте її у полі зору;
- не слід класти гаманці або мобільні телефони в зовнішні відділення сумок або кишені верхнього одягу, особливо, в розпал зими, коли носите теплий одяг;
- звертайте особливу увагу на людей, що стоять поруч з вами, а також які намагаються підійти до вас впритул, стають позаду або збоку;
- як правило, у злодія в руці завжди щось є: чи піджак, що висить на руці, чи газета: ці речі йому потрібні для того, щоб прикрити руку, якою він вчинятиме злочин;
- не варто завжди носити з собою великі суми грошей – беріть стільки, скільки плануєте витратити;
- не перелічуйте гроші на очах у людей.
"Якщо ви помітили кишенькового злодія, не будьте байдужими, запам’ятайте прикмети зловмисника та приверніть до цього увагу. Якщо ж кишеньковий злодій вже скоїв крадіжку, необхідно повідомити про це на оперативну лінію "102"", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці патрульних у Facebook.
Декілька порад від патрульної поліції Волині:
- будьте пильними, дотримуйтесь елементарних правил безпеки, вживайте усіх необхідних заходів для збереження власного майна;
- найчастіше крадіжки стаються під час посадки у транспорт, тож, пильнуйте свої кишені;
- їдучи у переповненому громадському транспорті, тримайте сумку (наплічник) перед собою, стежте за тим, щоб вона була закрита та тримайте її у полі зору;
- не слід класти гаманці або мобільні телефони в зовнішні відділення сумок або кишені верхнього одягу, особливо, в розпал зими, коли носите теплий одяг;
- звертайте особливу увагу на людей, що стоять поруч з вами, а також які намагаються підійти до вас впритул, стають позаду або збоку;
- як правило, у злодія в руці завжди щось є: чи піджак, що висить на руці, чи газета: ці речі йому потрібні для того, щоб прикрити руку, якою він вчинятиме злочин;
- не варто завжди носити з собою великі суми грошей – беріть стільки, скільки плануєте витратити;
- не перелічуйте гроші на очах у людей.
"Якщо ви помітили кишенькового злодія, не будьте байдужими, запам’ятайте прикмети зловмисника та приверніть до цього увагу. Якщо ж кишеньковий злодій вже скоїв крадіжку, необхідно повідомити про це на оперативну лінію "102"", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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