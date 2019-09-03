Як волинянам не стати жертвою кишенькового злодія: поради поліції





Про це



Декілька порад від патрульної поліції Волині:



- будьте пильними, дотримуйтесь елементарних правил безпеки, вживайте усіх необхідних заходів для збереження власного майна;

- найчастіше крадіжки стаються під час посадки у транспорт, тож, пильнуйте свої кишені;

- їдучи у переповненому громадському транспорті, тримайте сумку (наплічник) перед собою, стежте за тим, щоб вона була закрита та тримайте її у полі зору;

- не слід класти гаманці або мобільні телефони в зовнішні відділення сумок або кишені верхнього одягу, особливо, в розпал зими, коли носите теплий одяг;

- звертайте особливу увагу на людей, що стоять поруч з вами, а також які намагаються підійти до вас впритул, стають позаду або збоку;

- як правило, у злодія в руці завжди щось є: чи піджак, що висить на руці, чи газета: ці речі йому потрібні для того, щоб прикрити руку, якою він вчинятиме злочин;

- не варто завжди носити з собою великі суми грошей – беріть стільки, скільки плануєте витратити;

- не перелічуйте гроші на очах у людей.



"Якщо ви помітили кишенькового злодія, не будьте байдужими, запам’ятайте прикмети зловмисника та приверніть до цього увагу. Якщо ж кишеньковий злодій вже скоїв крадіжку, необхідно повідомити про це на оперативну лінію "102"", - йдеться у дописі.

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