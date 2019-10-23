«Поки не народили – жодного ковтка алкоголю», – луцька лікарка до майбутніх мам

Лариса Шендибило зауважила, що дівчатам, які хочуть народити здорову дитину, не можна вживати алкоголь, а особливо тим, хто вже виношує малюка.



Про це йшлося у програмі «Радіодень» на



За словами Лариси Шендибило, навіть один бокал шампанського може пошкодити фолікулярний апарат жінки.



«Якоїсь безпечної дози алкоголю немає. Інколи достатньо одного бокалу шампанського і діти народжуються з алкогольним синдромом. Тому ми закликаємо: чоловіки, дивіться на своїх жінок. Бережіть, дівчата, свій фолікулярний апарат. Він дається один на все життя», - сказала лікар.



За її словами, неважливо, в якій формі алкоголь потрапляє в організм.



«Чи це вино, чи пиво, чи горілка, воно все одно пошкоджує організм. Жінки, які зловживають алкоголем, частіше мають кровотечі під час вагітності, хвороби печінки тощо. Діти, які народжують при таких вагітностях, маловагові, мають гіпоксію», - зауважила фахівець і додала, що алкоголь може призвести до проблем як з психічним, так і з фізичним, емоційним розвитком дитини.



Колега Лариси Шендибило акушер-гінеколог Анжела Рибанович в радіоефірі також наголосила, що дівчинка при народженні отримує певну кількість фолікулів – майбутніх яйцеклітин, тож надто важливо, щоб вони були здоровими.



«Нових вже не буде. Тому будь-який токсичний вплив, який може пошкодити фолікулярний апарат, - дуже шкідливий», - додала вона.



Лікарі також закликають майбутніх мам не курити та максимально бережно ставитися до свого здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завідувачка Центру планування сім’ї і репродукції людини Луцького клінічного пологового будинкузауважила, що дівчатам, які хочуть народити здорову дитину, не можна вживати алкоголь, а особливо тим, хто вже виношує малюка.Про це йшлося у програмі «Радіодень» на «UA.Волинь». За словами Лариси Шендибило, навіть один бокал шампанського може пошкодити фолікулярний апарат жінки.«Якоїсь безпечної дози алкоголю немає. Інколи достатньо одного бокалу шампанського і діти народжуються з алкогольним синдромом. Тому ми закликаємо: чоловіки, дивіться на своїх жінок. Бережіть, дівчата, свій фолікулярний апарат. Він дається один на все життя», - сказала лікар.За її словами, неважливо, в якій формі алкоголь потрапляє в організм.«Чи це вино, чи пиво, чи горілка, воно все одно пошкоджує організм. Жінки, які зловживають алкоголем, частіше мають кровотечі під час вагітності, хвороби печінки тощо. Діти, які народжують при таких вагітностях, маловагові, мають гіпоксію», - зауважила фахівець і додала, що алкоголь може призвести до проблем як з психічним, так і з фізичним, емоційним розвитком дитини.Колега Лариси Шендибило акушер-гінекологв радіоефірі також наголосила, що дівчинка при народженні отримує певну кількість фолікулів – майбутніх яйцеклітин, тож надто важливо, щоб вони були здоровими.«Нових вже не буде. Тому будь-який токсичний вплив, який може пошкодити фолікулярний апарат, - дуже шкідливий», - додала вона.Лікарі також закликають майбутніх мам не курити та максимально бережно ставитися до свого здоров’я.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію