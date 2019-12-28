На трасі Ковель–Луцьк – аварія з потерпілими. ФОТО





Про це повідомляє "Вадима Панафідіна.



Відомо, що внаслідок аварії травмувалась пасажирка автомобіля "ВАЗ". ЇЇ карета "швидкої" доставила на обстеження до Рожищенської центральної районної лікарні.



На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі будуть відомі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Ягодин-Ковель-Луцьк між селами Кременець та Копачівка Рожищенського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок.Про це повідомляє " Суспільне Волині " у фейсбуці з посиланням на фнформацію власкораВідомо, що внаслідок аварії травмувалась пасажирка автомобіля "ВАЗ". ЇЇ карета "швидкої" доставила на обстеження до Рожищенської центральної районної лікарні.На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі будуть відомі згодом.

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