На трасі Ковель–Луцьк – аварія з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 13:59
На автодорозі Ягодин-Ковель-Луцьк між селами Кременець та Копачівка Рожищенського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок.
Про це повідомляє "Суспільне Волині" у фейсбуці з посиланням на фнформацію власкора Вадима Панафідіна.
Відомо, що внаслідок аварії травмувалась пасажирка автомобіля "ВАЗ". ЇЇ карета "швидкої" доставила на обстеження до Рожищенської центральної районної лікарні.
На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі будуть відомі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Суспільне Волині" у фейсбуці з посиланням на фнформацію власкора Вадима Панафідіна.
Відомо, що внаслідок аварії травмувалась пасажирка автомобіля "ВАЗ". ЇЇ карета "швидкої" доставила на обстеження до Рожищенської центральної районної лікарні.
На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі будуть відомі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Звільнилася керівниця обласного хоспісу у Луцьку
Сьогодні, 14:14
На трасі Ковель–Луцьк – аварія з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 13:59
На Волині можуть відновити одну із туристичних родзинок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
Медіа