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На трасі Ковель–Луцьк – аварія з потерпілими. ФОТО

На трасі Ковель–Луцьк – аварія з потерпілими. ФОТО
На автодорозі Ягодин-Ковель-Луцьк між селами Кременець та Копачівка Рожищенського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок.

Про це повідомляє "Суспільне Волині" у фейсбуці з посиланням на фнформацію власкора Вадима Панафідіна.

Відомо, що внаслідок аварії травмувалась пасажирка автомобіля "ВАЗ". ЇЇ карета "швидкої" доставила на обстеження до Рожищенської центральної районної лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі будуть відомі згодом.

На трасі Ковель–Луцьк – аварія з потерпілими. ФОТО
На трасі Ковель–Луцьк – аварія з потерпілими. ФОТО
На трасі Ковель–Луцьк – аварія з потерпілими. ФОТО

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Теги: аварія, Копачівка, Волинь
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