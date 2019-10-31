Екскурсія таунхаусом «Інвестора». Репортаж*





Спиняємось перед воротами. Чекаємо охоронця, - пише



«Дуже люблю «Сіріус», бо тут багато світла», – каже маркетологиня Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.



Сьогодні вона моя екскурсоводка. Разом ідемо дивитися таунхаус зсередини.



Нестандартні вікна, великий передпокій, система Ajax



«Наш» – третій із шістнадцяти. Найперше звертаю увагу на вікна. Вони геть не такі, як у звичайних будинках. Одні – панорамні, інші – значно менші.





Броньовані двері відділяють нас від краси, що всередині дому.



«Площа цього таунхауса – 137 квадратних метрів. На першому поверсі – передпокій, кухня, вітальня та санвузол. На другому – 3 кімнати, гардеробна та ще один санвузол, – розповідає Ірина. – У нашому ЖК «Струмочок» є також таунхауси з таким плануванням, але там по-іншому зроблені вікна. Це взагалі одне з найпопулярніших видів планувань серед наших таунхаусів».



Оглядаюсь. Порівнюю побачене зі своїм житлом: передпокій більше 9 квадратів, а це більше, ніж моя кухня.



«Ми збирали відгуки клієнтів, щоб розуміти, що їм зручно, а що потрібно змінити. Дійшли висновку, що передпокій має бути великим. Коли він надто малий, це незручно. Якщо приходять гості, нема куди поставити взуття та повісити верхній одяг. А тут вміститься і шафа, і дзеркало… Не потрібно буде нести в оселю речі, які мають бути на підхваті», – пояснює маркетологиня.



Тут помічаю датчики Ajax – однієї з найкращих в Європі компаній у сфері охоронних систем. Датчики безпровідні та не потребують підключення до електромережі. Керувати системою та отримувати сповіщення господарі можуть за допомогою додатка на смартфоні.



Прозорі двері, панорамні вікна, тераса



З передпокою ми потрапляємо у вітальню. Двері в цю кімнату – прозорі. Сама вітальня простора і світла. Панорамні вікна з виходом на південь – і сонце заливає всю вітальню. Забагато сонця? Врятують штори.



Видно, що в таунхаусі робили дизайнерський ремонт: все в одному стилі, вдало підібрані тони, матеріали, світильники…



Щоправда, ремонт ще не завершений. Але так навіть цікавіше, бо можна пофантазувати, де яких меблів чи техніки не вистачає.



Тут 26 квадратів. Кімната умовно поділена на дві частини диваном. Одна частина слугуватиме для перегляду телевізора. В іншій, імовірно, буде великий стіл для гостей.



«З вітальні є вихід на терасу. Вона велика – 16 квадратних метрів. Її можна облаштувати так, як подобається. Можна відгородитись від сусідів, можна залишити все як є. Можна поставити меблі та вазони, встановити мангал... Територію до тротуару можна засіяти травою або квітами, посадити дерева чи городину. В цьому великий плюс таунхаусів – ти живеш як у будинку, маєш ділянку, де можеш відчути себе садівником або городником, але витрачаєш менше часу і коштів на облагородження території», – каже Ірина.



Придивляюсь до чорної землі. Хочеться тут квітів. І, може, якесь деревце – для затінку.



Вранці це було б чудове місце для усамітнення з горнятком кави, а ввечері – для посиденьок з близькими.







Двоконтурний котел, тепла підлога, «схований» холодильник



Ідемо на кухню. Вона в білих і графітових тонах. Керамограніт під бетон. Точкові світильники на стелі. Вмонтована посудомийна машина. Котел та холодильник – сховані.



«Думаю, тут буде телевізор», – моя екскурсоводка роздивляється розетку. – Тут, як і в інших таунхаусах, є вихід на інтернет».





«У таунхаусі встановлений двоконтурний газовий котел Bosch. Завдяки йому є опалення та гаряча вода. Можна самому регулювати температуру в приміщенні, – розповідає Ірина Новосад. – На першому поверсі всюди тепла підлога, ступінь підігріву якої також можна змінювати».



Кухня 13 квадратів. Тут запросто вміститься стіл зі стільцями, щоб поїсти сім’єю.



А от якщо завітають на гостини друзі, то вже краще переміститись у вітальню.



Зручні сходи, оригінальні світильники, кабінет



Оглядаємо санвузол на першому поверсі. Тут ще не все готове, але вже очевидно, що крім унітазу та умивальника буде душова кабінка. Ідемо на другий поверх.



«Простір під сходами кожен використовує як хоче. Наші клієнти зазвичай роблять там комору», – коментує Ірина Новосад.



Піднімаємось. Зручні широкі сходи. На стінах і стелі – оригінальні світильники. Роздивлятись їх – одне задоволення.





По черзі заходимо у всі кімнати. «Вирішуємо», яка з них краще підійде для спальні, яка – для дитячої, а яка – для кабінету.



Всюди світло. Багато білого – на стінах, стелі, вікнах, дверях, радіаторах…



На другому поверсі меблів ще ніде нема. В уяві ми їх «доставляємо»...







Подумки вішаємо тут штори, стелимо килими, розміщуємо вазони… Цікаво, наша версія дуже відрізняється від того, що запланували власники?





Велика ванна, гардеробна, світло



«На другому поверсі тепла підлога є тільки в санвузлі. Ми зробили тепловий розрахунок перед тим, як робити систему опалення в таунхаусі. Згідно з ним максимально енергоефективно, коли на першому поверсі – скрізь тепла підлога, а на другому – радіатори», – пояснює Ірина.



Оглядаємо санвузол.



«Традиційно другий санвузол більший і в ньому є ванна. Тут ще буде умивальник і пральна машина. Очевидно, що в стіні будуть полички для засобів гігієни та інших речей», – розповідає маркетологиня.





Заглядаємо у гардеробну. Тут все продумано: є вентиляція та радіатор. Таким чином речі будуть чудово зберігатись – не сирітимуть і не псуватимуться.



«Таунхаус дешевший за котедж, але у ньому відчуваєш себе, як в будинку. Якщо порівнювати з квартирами – 3-кімнату квартиру такої площі не купиш. Зазвичай вони мають 80-90 квадратних метрів, а найменший таунхаус «Інвестора» має площу 92 квадратних метри. Це класний варіант для тих, хто має або планує велику сім’ю. Тут можна поселити і батьків, і дітей, і самому буде вдосталь місця, і з друзями буде де відпочити. Є гаражі і парковки – поставити свої автомобілі та машини гостей», – підсумовує Ірина Новосад.



Перш, ніж спуститись вниз, ще раз зазираємо у кімнату з великим панорамним вікном.





Перш, ніж піти, ще раз заходимо у вітальню.



Ловимо світло з усіх вікон. Милуємось біло-графітними кольорами інтер’єру.



Уявляємо, як тут комфортно буде жити.



Як заповниться речами увесь дім і найменша дрібничка знайде своє місце.



Як пахнутиме кавою і круасанами кухня.



Як дорослі говоритимуть про буденні і не буденні речі.



Як дитяча рука намалює на білій стіні перший малюнок.



Як світитимуться ввечері всі світильники дому – білі вогні «Сіріусу».







Більше інформації про таунхауси Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



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Текст: Наталя ХВЕСИК



Фото: Павло БЕРЕЗЮК

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На другому – 3 кімнати, гардеробна та ще один санвузол, – розповідає Ірина. – У нашому ЖК «Струмочок» є також таунхауси з таким плануванням, але там по-іншому зроблені вікна. Це взагалі одне з найпопулярніших видів планувань серед наших таунхаусів».Оглядаюсь. Порівнюю побачене зі своїм житлом: передпокій більше 9 квадратів, а це більше, ніж моя кухня.«Ми збирали відгуки клієнтів, щоб розуміти, що їм зручно, а що потрібно змінити. Дійшли висновку, що передпокій має бути великим. Коли він надто малий, це незручно. Якщо приходять гості, нема куди поставити взуття та повісити верхній одяг. А тут вміститься і шафа, і дзеркало… Не потрібно буде нести в оселю речі, які мають бути на підхваті», – пояснює маркетологиня.Тут помічаю датчики Ajax – однієї з найкращих в Європі компаній у сфері охоронних систем. Датчики безпровідні та не потребують підключення до електромережі. Керувати системою та отримувати сповіщення господарі можуть за допомогою додатка на смартфоні.З передпокою ми потрапляємо у вітальню. Двері в цю кімнату – прозорі. Сама вітальня простора і світла. Панорамні вікна з виходом на південь – і сонце заливає всю вітальню. Забагато сонця? Врятують штори.Видно, що в таунхаусі робили дизайнерський ремонт: все в одному стилі, вдало підібрані тони, матеріали, світильники…Щоправда, ремонт ще не завершений. Але так навіть цікавіше, бо можна пофантазувати, де яких меблів чи техніки не вистачає.Тут 26 квадратів. Кімната умовно поділена на дві частини диваном. Одна частина слугуватиме для перегляду телевізора. В іншій, імовірно, буде великий стіл для гостей.«З вітальні є вихід на терасу. Вона велика – 16 квадратних метрів. Її можна облаштувати так, як подобається. Можна відгородитись від сусідів, можна залишити все як є. Можна поставити меблі та вазони, встановити мангал... Територію до тротуару можна засіяти травою або квітами, посадити дерева чи городину. В цьому великий плюс таунхаусів – ти живеш як у будинку, маєш ділянку, де можеш відчути себе садівником або городником, але витрачаєш менше часу і коштів на облагородження території», – каже Ірина.Придивляюсь до чорної землі. Хочеться тут квітів. І, може, якесь деревце – для затінку.Вранці це було б чудове місце для усамітнення з горнятком кави, а ввечері – для посиденьок з близькими.Ідемо на кухню. Вона в білих і графітових тонах. Керамограніт під бетон. Точкові світильники на стелі. Вмонтована посудомийна машина. Котел та холодильник – сховані.«Думаю, тут буде телевізор», – моя екскурсоводка роздивляється розетку. – Тут, як і в інших таунхаусах, є вихід на інтернет».«У таунхаусі встановлений двоконтурний газовий котел Bosch. Завдяки йому є опалення та гаряча вода. Можна самому регулювати температуру в приміщенні, – розповідає Ірина Новосад. – На першому поверсі всюди тепла підлога, ступінь підігріву якої також можна змінювати».Кухня 13 квадратів. Тут запросто вміститься стіл зі стільцями, щоб поїсти сім’єю.А от якщо завітають на гостини друзі, то вже краще переміститись у вітальню.Оглядаємо санвузол на першому поверсі. Тут ще не все готове, але вже очевидно, що крім унітазу та умивальника буде душова кабінка. Ідемо на другий поверх.«Простір під сходами кожен використовує як хоче. Наші клієнти зазвичай роблять там комору», – коментує Ірина Новосад.Піднімаємось. Зручні широкі сходи. На стінах і стелі – оригінальні світильники. Роздивлятись їх – одне задоволення.По черзі заходимо у всі кімнати. «Вирішуємо», яка з них краще підійде для спальні, яка – для дитячої, а яка – для кабінету.Всюди світло. Багато білого – на стінах, стелі, вікнах, дверях, радіаторах…На другому поверсі меблів ще ніде нема. В уяві ми їх «доставляємо»...Подумки вішаємо тут штори, стелимо килими, розміщуємо вазони… Цікаво, наша версія дуже відрізняється від того, що запланували власники?«На другому поверсі тепла підлога є тільки в санвузлі. Ми зробили тепловий розрахунок перед тим, як робити систему опалення в таунхаусі. Згідно з ним максимально енергоефективно, коли на першому поверсі – скрізь тепла підлога, а на другому – радіатори», – пояснює Ірина.Оглядаємо санвузол.«Традиційно другий санвузол більший і в ньому є ванна. Тут ще буде умивальник і пральна машина. Очевидно, що в стіні будуть полички для засобів гігієни та інших речей», – розповідає маркетологиня.Заглядаємо у гардеробну. Тут все продумано: є вентиляція та радіатор. Таким чином речі будуть чудово зберігатись – не сирітимуть і не псуватимуться.«Таунхаус дешевший за котедж, але у ньому відчуваєш себе, як в будинку. Якщо порівнювати з квартирами – 3-кімнату квартиру такої площі не купиш. Зазвичай вони мають 80-90 квадратних метрів, а найменший таунхаус «Інвестора» має площу 92 квадратних метри. Це класний варіант для тих, хто має або планує велику сім’ю. Тут можна поселити і батьків, і дітей, і самому буде вдосталь місця, і з друзями буде де відпочити. Є гаражі і парковки – поставити свої автомобілі та машини гостей», – підсумовує Ірина Новосад.Перш, ніж спуститись вниз, ще раз зазираємо у кімнату з великим панорамним вікном.Перш, ніж піти, ще раз заходимо у вітальню.Ловимо світло з усіх вікон. Милуємось біло-графітними кольорами інтер’єру.Уявляємо, як тут комфортно буде жити.Як заповниться речами увесь дім і найменша дрібничка знайде своє місце.Як пахнутиме кавою і круасанами кухня.Як дорослі говоритимуть про буденні і не буденні речі.Як дитяча рука намалює на білій стіні перший малюнок.Як світитимуться ввечері всі світильники дому – білі вогні «Сіріусу».Більше інформації про таунхауси Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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