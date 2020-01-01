Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:29
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради розпочав вивіз контейнерів зі Старого ринку, яку вже не мають законних підстав для розміщення на цій території.
Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.
"Через три тижні ми все ж почали вивезення незаконно розміщених об'єктів з території Центрального ринку. Лише після порушеного кримінального провадження по факту перешкоджання виконання рішення міської ради, ситуація змінилася", - йдеться у дописі.
На відео, прикріплених до допису, видно, як контейнери вантажать на машину для подальшого вивозу.
Нагадаємо, до сьогодні муніципали не могли розпочати вивезення контейнерів через спротив з боку підприємців Старого ринку.
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Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.
"Через три тижні ми все ж почали вивезення незаконно розміщених об'єктів з території Центрального ринку. Лише після порушеного кримінального провадження по факту перешкоджання виконання рішення міської ради, ситуація змінилася", - йдеться у дописі.
На відео, прикріплених до допису, видно, як контейнери вантажать на машину для подальшого вивозу.
Нагадаємо, до сьогодні муніципали не могли розпочати вивезення контейнерів через спротив з боку підприємців Старого ринку.
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Коментарі 1
нарешті гадюшник ліквідують !
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