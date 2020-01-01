вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО

Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради розпочав вивіз контейнерів зі Старого ринку, яку вже не мають законних підстав для розміщення на цій території.

Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.

"Через три тижні ми все ж почали вивезення незаконно розміщених об'єктів з території Центрального ринку. Лише після порушеного кримінального провадження по факту перешкоджання виконання рішення міської ради, ситуація змінилася", - йдеться у дописі.

На відео, прикріплених до допису, видно, як контейнери вантажать на машину для подальшого вивозу.

Нагадаємо, до сьогодні муніципали не могли розпочати вивезення контейнерів через спротив з боку підприємців Старого ринку.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Старий ринок, демонтаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
нарешті гадюшник ліквідують !
Відповісти
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей
Сьогодні, 14:40
Екскурсія таунхаусом «Інвестора». Репортаж*
Сьогодні, 14:35
Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:29
Звільнилася керівниця обласного хоспісу у Луцьку
Сьогодні, 14:14
Водій вантажівки, який у Луцьку вилив на дорогу бетон, заплатить штраф
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
18 лютий, 17:43
Муніципали мають намір зносити контейнери на Старому ринку сьогодні, 12 лютого Муніципали мають намір зносити контейнери на Старому ринку сьогодні, 12 лютого
12 лютий, 17:49
Уже 12 підприємців Старого ринку погодилися переїхати на Новий Уже 12 підприємців Старого ринку погодилися переїхати на Новий
12 лютий, 17:28
Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО
11 лютий, 21:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у центральному парку Луцька планують збудувати туалет
24 лютий, 19:18
 1
Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя
24 лютий, 16:43
 1
На Волині накопичилось майже 2 мільйони тонн небезпечних відходів
Сьогодні, 14:48
 0
Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей
Сьогодні, 14:40
 0
Екскурсія таунхаусом «Інвестора». Репортаж*
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8