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Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей

Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей
У Луцьку військові капелани здали кров для онкохворих дітей - Марка Бадаляна та Заєць Станіслави.

Про це повідомив на сторінці ГО "Військові капелани Волині" Андрій Мовчанюк.

Наразі діти знаходяться в дитячій лікарні Луцька.

"Сьогодні 25.02.2020 р. з благословіння митрополита Михаїла та на прохання Краплина Життя наші капелани долучились до справи милосердя. Священики здали кров для Бадалян Марка і Заяць Станіслава. Діти знаходяться в дитячій лікарні (онкогематологія). Україна є... була і буде ЗДОРОВА НАЦІЯ. Слава Україні!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в Марка Бадаляна минулого року виявили пухлину головного мозку.

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Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей
Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей
Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей
Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей
Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей

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Теги: Луцьк, військові капелани, кров, онкохворі діти
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