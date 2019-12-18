Волинські капелани здали кров для онкохворих дітей
Сьогодні, 14:40
У Луцьку військові капелани здали кров для онкохворих дітей - Марка Бадаляна та Заєць Станіслави.
Про це повідомив на сторінці ГО "Військові капелани Волині" Андрій Мовчанюк.
Наразі діти знаходяться в дитячій лікарні Луцька.
"Сьогодні 25.02.2020 р. з благословіння митрополита Михаїла та на прохання Краплина Життя наші капелани долучились до справи милосердя. Священики здали кров для Бадалян Марка і Заяць Станіслава. Діти знаходяться в дитячій лікарні (онкогематологія). Україна є... була і буде ЗДОРОВА НАЦІЯ. Слава Україні!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, в Марка Бадаляна минулого року виявили пухлину головного мозку.
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Про це повідомив на сторінці ГО "Військові капелани Волині" Андрій Мовчанюк.
Наразі діти знаходяться в дитячій лікарні Луцька.
"Сьогодні 25.02.2020 р. з благословіння митрополита Михаїла та на прохання Краплина Життя наші капелани долучились до справи милосердя. Священики здали кров для Бадалян Марка і Заяць Станіслава. Діти знаходяться в дитячій лікарні (онкогематологія). Україна є... була і буде ЗДОРОВА НАЦІЯ. Слава Україні!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, в Марка Бадаляна минулого року виявили пухлину головного мозку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків
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