Частина лучан 2 дні сидітиме без води





Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».



"26 та 27 лютого, у зв’язку із заміною ділянки водогону діаметром 450 мм, буде понижено тиск води або відсутнє водопостачання в центральній частині міста, в районі Старого міста та у Привокзальному районі", - йдеться у повідомлені.



Ремонтні роботи розпочнуться із 9:00 години 26 лютого і до завершення робіт 27 лютого.



Тож лучанам радять завчасно подбати про запаси води.

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