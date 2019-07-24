Частина лучан 2 дні сидітиме без води
Сьогодні, 14:56
У Луцьку 26-27 лютого в деяких районах міста буде понижений тиск води і відсутнє водопостачання.
Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».
"26 та 27 лютого, у зв’язку із заміною ділянки водогону діаметром 450 мм, буде понижено тиск води або відсутнє водопостачання в центральній частині міста, в районі Старого міста та у Привокзальному районі", - йдеться у повідомлені.
Ремонтні роботи розпочнуться із 9:00 години 26 лютого і до завершення робіт 27 лютого.
Тож лучанам радять завчасно подбати про запаси води.
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Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».
"26 та 27 лютого, у зв’язку із заміною ділянки водогону діаметром 450 мм, буде понижено тиск води або відсутнє водопостачання в центральній частині міста, в районі Старого міста та у Привокзальному районі", - йдеться у повідомлені.
Ремонтні роботи розпочнуться із 9:00 години 26 лютого і до завершення робіт 27 лютого.
Тож лучанам радять завчасно подбати про запаси води.
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Коментарі 2
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