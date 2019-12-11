Назвали медзаклади на Волині, які готові приймати хворих на коронавірус

Розповіли, чи готова Волинь до боротьби з коронавірусом в області.Про це говорили сьогодні, 25 лютого, на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства з ініціативи голови комісії, - інформує пресслужба Волинської обласної ради.Про готовність до можливої надзвичайної ситуації, пов`язаної з поширенням коронавірусу на Волині депутатів проінформував заступник начальника управління охорони здоров'я ОДАПосадовець заявив, що станом на 16:00 24 лютого в області не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19.Разом з тим, він повідомив, що в 2020 році на грип інших типів захворіло 75 волинян (в минулому році 12). Цьогоріч хвороба локалізована в Горохівському, Луцькому, Володимир-Волинському, Маневицькому, Ківерцівському районах та в обласному центрі Волині. Маємо два зареєстровані випадки захворювання на грип типу А(H1). Зокрема, захворіла дитина 10 років на Маневиччині та 49-річна жінка, яка померла від ускладнень хвороби.Наразі в області розробили комплексний план готовності та реагування під час епідемічного сезону. Частина інфекційних відділень райлікарень має боксовані ліжка.Також визначили заклади охорони здоров’я для госпіталізації осіб з підозрою гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Такими закладами є обласна інфекційна лікарня та перинатальний центр для вагітних жінок та породіль. У визначених закладах наявні противірусні препарати таміфлю та антибіотики.Також створили дві бригади екстреної медичної допомоги для перевезення таких хворих, які укомплектовані необхідними засобами індивідуального захисту.Розробили алгоритми дій при виявлені особи, яка відповідає визначенню 2019-пСоV та рекомендації для населення.Валентин Вітер також розповів, що в області є засоби індивідуального захисту, необхідні для роботи з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Йдеться про одноразові ізоляційні халати (35), респіратори класу захисту FFP2 і вище (200), захисні окуляри та щитки (45), рукавички медичні нітрилові (7 тис.) та маски медичні (97 тис.)Депутат облради, який очолює Любомльське ТМО рекомендував профільному управлінню ОДА звернути більше уваги на ситуацію в прикордонних районах. Він застерігає, що, оскільки коронавірус досяг Європи, потрібно належним чином забезпечити всіма засобами захисту прикордонні та митні служби, а також розробити для них чіткий алгоритм дій при виявленні хворих з подозрою на коронавірус.Перший заступник голови облрадизапропонував провести в області наради за участю голів РДА з чіткими вказівками щодо координації дії у випадку надзвичайної ситуації.