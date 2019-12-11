вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали медзаклади на Волині, які готові приймати хворих на коронавірус

Назвали медзаклади на Волині, які готові приймати хворих на коронавірус
Розповіли, чи готова Волинь до боротьби з коронавірусом в області.

Про це говорили сьогодні, 25 лютого, на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства з ініціативи голови комісії Людмили Тимощук, - інформує пресслужба Волинської обласної ради.

Про готовність до можливої надзвичайної ситуації, пов`язаної з поширенням коронавірусу на Волині депутатів проінформував заступник начальника управління охорони здоров'я ОДА Валентин Вітер.

Посадовець заявив, що станом на 16:00 24 лютого в області не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19.

Разом з тим, він повідомив, що в 2020 році на грип інших типів захворіло 75 волинян (в минулому році 12). Цьогоріч хвороба локалізована в Горохівському, Луцькому, Володимир-Волинському, Маневицькому, Ківерцівському районах та в обласному центрі Волині. Маємо два зареєстровані випадки захворювання на грип типу А(H1). Зокрема, захворіла дитина 10 років на Маневиччині та 49-річна жінка, яка померла від ускладнень хвороби.

Наразі в області розробили комплексний план готовності та реагування під час епідемічного сезону. Частина інфекційних відділень райлікарень має боксовані ліжка.

Також визначили заклади охорони здоров’я для госпіталізації осіб з підозрою гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Такими закладами є обласна інфекційна лікарня та перинатальний центр для вагітних жінок та породіль. У визначених закладах наявні противірусні препарати таміфлю та антибіотики.

Також створили дві бригади екстреної медичної допомоги для перевезення таких хворих, які укомплектовані необхідними засобами індивідуального захисту.

Розробили алгоритми дій при виявлені особи, яка відповідає визначенню 2019-пСоV та рекомендації для населення.

Валентин Вітер також розповів, що в області є засоби індивідуального захисту, необхідні для роботи з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Йдеться про одноразові ізоляційні халати (35), респіратори класу захисту FFP2 і вище (200), захисні окуляри та щитки (45), рукавички медичні нітрилові (7 тис.) та маски медичні (97 тис.)

Депутат облради Володимир Дибель, який очолює Любомльське ТМО рекомендував профільному управлінню ОДА звернути більше уваги на ситуацію в прикордонних районах. Він застерігає, що, оскільки коронавірус досяг Європи, потрібно належним чином забезпечити всіма засобами захисту прикордонні та митні служби, а також розробити для них чіткий алгоритм дій при виявленні хворих з подозрою на коронавірус.

Перший заступник голови облради Юрій Поліщук запропонував провести в області наради за участю голів РДА з чіткими вказівками щодо координації дії у випадку надзвичайної ситуації.
Назвали медзаклади на Волині, які готові приймати хворих на коронавірус
Назвали медзаклади на Волині, які готові приймати хворих на коронавірус
Назвали медзаклади на Волині, які готові приймати хворих на коронавірус




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, готовність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чого ви самі себе заспокоює?
В Україні відсутні:
1. Система цивільної оборони.
2. Система санітарно-епідеміологічної служби.
3. Система достатнього державного резерву.
4. Наявні засоби "боротьби" та індивідуального "захисту"- це посміховисько.
Відповісти
Заграниця нам поможе!
З вакцинами Угорщина помогла Закарпаттю,
Нам Польща повинна. А схід..... Хай янукович помагає?
Відповісти
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині бракує одноразових медичних масок
Сьогодні, 15:46
Звільнили головного поліцейського Волині Петра Шпигу, – ЗМІ
Сьогодні, 15:37
Назвали медзаклади на Волині, які готові приймати хворих на коронавірус
Сьогодні, 15:16
Частина лучан 2 дні сидітиме без води
Сьогодні, 14:56
На Волині накопичилось майже 2 мільйони тонн небезпечних відходів
Сьогодні, 14:48
Схожі новини
Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців
20 лютий, 23:22
Серед евакуйованих з Китаю є волиняни Серед евакуйованих з Китаю є волиняни
20 лютий, 17:18
Китайський коронавірус: в інфекційній лікарні Луцька встановили спеціальні бокси Китайський коронавірус: в інфекційній лікарні Луцька встановили спеціальні бокси
03 лютий, 13:39
Дороги Волині готові до сильних снігопадів Дороги Волині готові до сильних снігопадів
11 грудень, 2019, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:29
 1
Де у центральному парку Луцька планують збудувати туалет
24 лютий, 19:18
 1
Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя
24 лютий, 16:43
 1
Студенту з Волині, який випав з вікна гуртожитку в Дублянах, збирають допомогу
Сьогодні, 16:17
 0
У лучанина вдома знайшли боєприпаси
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8