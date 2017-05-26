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У Луцьку під судом влаштували акцію за знесення Старого ринку

У Луцьку під судом влаштували акцію за знесення Старого ринку
У Луцьку під приміщенням Господарського суду Волинської області, де мало відбутися засідання щодо долі Старого ринку, зібралося понад десяток людей із плакатами. Переконують, що прийшли відстояти свою позицію, вони – за знесення ринку.

Акція відбулася сьогодні, 25 лютого.

Лучанка Анна, яка не назвала свого прізвища, каже, що прийшла сюди разом з однодумцями цілком добровільно й не є представником жодної громадської чи іншої організації.

«Була створена петиції щодо перенесення Старого ринку в інше місце. Вона зібрала за короткий строк велику кількість голосів. Ми теж це підтримуємо, ми вважаємо, що можна зробити багато рекреаційних зон на цій ділянці. Ми не проти когось, не переходимо на особистості. Ми просто хочемо, щоб Старий ринок був в іншому місці. Нас багато хто підтримує, на жаль, не всі змогли прийти», - сказала жінка.

На плакатах, які принесли із собою учасники акції, написи на кшталт: «Старий ринок – ганьба Луцька», «Досить базару тримати місто в заручниках» тощо.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, муніципали почали вивозити з території Старого ринку контейнери, які розміщені там без законних підстав.

У Луцьку під судом влаштували акцію за знесення Старого ринку
У Луцьку під судом влаштували акцію за знесення Старого ринку
У Луцьку під судом влаштували акцію за знесення Старого ринку
У Луцьку під судом влаштували акцію за знесення Старого ринку

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Теги: Старий ринок, суд, люди, плакати, акція
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Коментарі 2
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Ашо та клоунада... нашо ті проплачені аватари з папірцями....?
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А чого така мала масовка? Не могли місцевих бабульок підключити? Жлоби.
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