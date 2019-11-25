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Арештували волинянина, який заробляв на життя продажем наркотиків

Арештували волинянина, який заробляв на життя продажем наркотиків
Ковельчанин, який має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, заробляв на прожиття тим, що продавав наркотики.

Так, 3 січня близько він за 350 гривень продав небезпечну психотропну речовину людині, яку працівники поліції залучили до проведення закупівельної операції, - пише ПроКовель.

19 лютого поліцейські повторно провели у того ж таки чоловіка оперативну закупку особливо небезпечної психотропної речовини. Торговця, який, окрім збуту наркотиків і сам їх вживав, правоохоронці затримали.

Старший слідчий Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області в кримінальному провадженні клопотав перед судом про міру застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суддя доводи сторони захисту про можливість застосування до підозрюваного більш м’якого запобіжного заходу, відхилив. А натомість повністю задовольнив клопотання слідчого і дозволив взяти затриманого під варту на 60 днів. Окрім цього, встановив розмір застави в сумі 105 тисяч 100 гривень.


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Теги: наркотики, торгівля
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