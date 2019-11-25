Арештували волинянина, який заробляв на життя продажем наркотиків





Так, 3 січня близько він за 350 гривень продав небезпечну психотропну речовину людині, яку працівники поліції залучили до проведення закупівельної операції, - пише



19 лютого поліцейські повторно провели у того ж таки чоловіка оперативну закупку особливо небезпечної психотропної речовини. Торговця, який, окрім збуту наркотиків і сам їх вживав, правоохоронці затримали.



Старший слідчий Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області в кримінальному провадженні клопотав перед судом про міру застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Суддя доводи сторони захисту про можливість застосування до підозрюваного більш м’якого запобіжного заходу, відхилив. А натомість повністю задовольнив клопотання слідчого і дозволив взяти затриманого під варту на 60 днів. Окрім цього, встановив розмір застави в сумі 105 тисяч 100 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанин, який має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, заробляв на прожиття тим, що продавав наркотики.Так, 3 січня близько він за 350 гривень продав небезпечну психотропну речовину людині, яку працівники поліції залучили до проведення закупівельної операції, - пише ПроКовель 19 лютого поліцейські повторно провели у того ж таки чоловіка оперативну закупку особливо небезпечної психотропної речовини. Торговця, який, окрім збуту наркотиків і сам їх вживав, правоохоронці затримали.Старший слідчий Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області в кримінальному провадженні клопотав перед судом про міру застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Суддя доводи сторони захисту про можливість застосування до підозрюваного більш м’якого запобіжного заходу, відхилив. А натомість повністю задовольнив клопотання слідчого і дозволив взяти затриманого під варту на 60 днів. Окрім цього, встановив розмір застави в сумі 105 тисяч 100 гривень.

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