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«ПортСity» дарує безкоштовні розваги на день народження*

«ПортСity» дарує безкоштовні розваги на день народження*
Святкувати день народження у «ПортCity» – весело та вигідно, адже іменинник має так багато привілеїв у кожній розважальній зоні.

Арена розваг «GeneratorCity»

На роледромі іменинник катається безкоштовно, а його друзі отримують 10% знижки на катання на роликах. Крім того, для іменинника є особливий бонус – 15 хвилин безкоштовного катання на гіроборді.

Боулінг-клуб «StrikeCity»

Святкування дня народження у боулінг-клубі – завжди гарна ідея. Тим більше, якщо мова йде про StrikeCity, де друга година гри для компанії, в якій святкують день народження, безкоштовна.

Дитячий розважальний центр «FigliMigli»

Звісно у ТРЦ «ПортCity» подбали і про наймолодших: маленькі іменинники у день свого народження можуть безкоштовно розважатися в ігровій зоні (батути та «Світ майбутнього»).
А якщо святкувати день народження у кафе FigliMigli, то при попередньому замовленні на суму від 1500 гривень, ви отримаєте знижку на меню -20%.

Кінотеатр «PremierCity»

Чому б не сходити у свій день народження в кіно?! Іменинникам квиток безкоштовний.

Нагадають, у «Там Там Сімейні традиції» імениннику подарують торт «Золотий ключик» за умови покупок у гіпермаркеті на суму від 1000 гривень одним чеком.

"Святкуй, розважайся та відпочивай у ТРЦ «ПортCity!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: ПортCity, подарунки, день народження
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