«ПортСity» дарує безкоштовні розваги на день народження*

Святкувати день народження у «ПортCity» – весело та вигідно, адже іменинник має так багато привілеїв у кожній розважальній зоні.На роледромі іменинник катається безкоштовно, а його друзі отримують 10% знижки на катання на роликах. Крім того, для іменинника є особливий бонус – 15 хвилин безкоштовного катання на гіроборді.Святкування дня народження у боулінг-клубі – завжди гарна ідея. Тим більше, якщо мова йде про StrikeCity, де друга година гри для компанії, в якій святкують день народження, безкоштовна.Звісно у ТРЦ «ПортCity» подбали і про наймолодших: маленькі іменинники у день свого народження можуть безкоштовно розважатися в ігровій зоні (батути та «Світ майбутнього»).А якщо святкувати день народження у кафе FigliMigli, то при попередньому замовленні на суму від 1500 гривень, ви отримаєте знижку на меню -20%.Чому б не сходити у свій день народження в кіно?! Іменинникам квиток безкоштовний.Нагадають, у «Там Там Сімейні традиції» імениннику подарують торт «Золотий ключик» за умови покупок у гіпермаркеті на суму від 1000 гривень одним чеком."Святкуй, розважайся та відпочивай у ТРЦ «ПортCity!» - йдеться у повідомленні.