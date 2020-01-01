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Подробиці подвійної аварії на трасі Ковель-Луцьк. ФОТО

Подробиці подвійної аварії на трасі Ковель-Луцьк. ФОТО
Стали відомі деталі аварії за участі трьох автомобілів, яка трапилась 25 лютого неподалік села Кременець Рожищенського району.

Попередньо встановили, що в автомобіль Volkswagen Caddy під керуванням 20-річного жителя Рожищенського району, ймовірно, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2101 під керуванням 25-річного жителя цього ж району, - пише ГУНП у Волинській області.

У результаті легковик відкинуло на зустрічну смугу руху, по якій рухався автомобіль марки Ford Transit під керуванням 32-річного ковельчанина.

Внаслідок автопригоди травмувалася 39-річна пасажирка ВАЗ 2101. Її госпіталізували до Рожищенської районної лікарні. Усі автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Подробиці подвійної аварії на трасі Ковель-Луцьк. ФОТО
Подробиці подвійної аварії на трасі Ковель-Луцьк. ФОТО
Подробиці подвійної аварії на трасі Ковель-Луцьк. ФОТО
Подробиці подвійної аварії на трасі Ковель-Луцьк. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь, Кременець
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