Подробиці подвійної аварії на трасі Ковель-Луцьк. ФОТО





Попередньо встановили, що в автомобіль Volkswagen Caddy під керуванням 20-річного жителя Рожищенського району, ймовірно, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2101 під керуванням 25-річного жителя цього ж району, - пише ГУНП у Волинській області.



У результаті легковик відкинуло на зустрічну смугу руху, по якій рухався автомобіль марки Ford Transit під керуванням 32-річного ковельчанина.



Внаслідок автопригоди травмувалася 39-річна пасажирка ВАЗ 2101. Її госпіталізували до Рожищенської районної лікарні. Усі автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі аварії за участі трьох автомобілів , яка трапилась 25 лютого неподалік села Кременець Рожищенського району.Попередньо встановили, що в автомобіль Volkswagen Caddy під керуванням 20-річного жителя Рожищенського району, ймовірно, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2101 під керуванням 25-річного жителя цього ж району, - пише ГУНП у Волинській області.У результаті легковик відкинуло на зустрічну смугу руху, по якій рухався автомобіль марки Ford Transit під керуванням 32-річного ковельчанина.Внаслідок автопригоди травмувалася 39-річна пасажирка ВАЗ 2101. Її госпіталізували до Рожищенської районної лікарні. Усі автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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