Подробиці подвійної аварії на трасі Ковель-Луцьк. ФОТО
Сьогодні, 17:21
Стали відомі деталі аварії за участі трьох автомобілів, яка трапилась 25 лютого неподалік села Кременець Рожищенського району.
Попередньо встановили, що в автомобіль Volkswagen Caddy під керуванням 20-річного жителя Рожищенського району, ймовірно, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2101 під керуванням 25-річного жителя цього ж району, - пише ГУНП у Волинській області.
У результаті легковик відкинуло на зустрічну смугу руху, по якій рухався автомобіль марки Ford Transit під керуванням 32-річного ковельчанина.
Внаслідок автопригоди травмувалася 39-річна пасажирка ВАЗ 2101. Її госпіталізували до Рожищенської районної лікарні. Усі автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Попередньо встановили, що в автомобіль Volkswagen Caddy під керуванням 20-річного жителя Рожищенського району, ймовірно, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2101 під керуванням 25-річного жителя цього ж району, - пише ГУНП у Волинській області.
У результаті легковик відкинуло на зустрічну смугу руху, по якій рухався автомобіль марки Ford Transit під керуванням 32-річного ковельчанина.
Внаслідок автопригоди травмувалася 39-річна пасажирка ВАЗ 2101. Її госпіталізували до Рожищенської районної лікарні. Усі автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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