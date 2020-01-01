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Атовці з Луцька отримуватимуть на реабілітацію понад 7 тисяч гривень. ВІДЕО

Атовці з Луцька отримуватимуть на реабілітацію понад 7 тисяч гривень. ВІДЕО
Вартість послуг на санаторне лікування із психологічною реабілітацією протягом десяти днів, яке відшкодовує держава для учасників АТО/ООС членам їх сімей, бійцям-добровольцям та членам сімей загиблих військовослужбовців складатиме 7500 гривень.

Суму затвердили у Департаменті соціальної політики Луцька, - йдеться у сюжеті "Суспільного".

Як розповіла заступниця директора департаменту Тетяна Янчук, нині зменшили кількість документів на заявку.

"Ми спростили тим, що виключили довідку про те, що саме учасник бойових дій потребує психологічної реабілітації. Він пише заяву, долучає посвідчення, свої паспортні дані і стає в порядок черговості", - зауважила Тетяна Янчук.

Боєць-доброволець Роман Грибовській розповів: не встиг написати заяву на санаторне лікування за кошти бюджету міста, бо у перших числах січня черга була сформована.

"Знаю, що багато хлопців навіть і не звертаються до нашої влади, оскільки є одна відмовка – не вистачає коштів, путівок, відповідно, немає", каже Роман Грибовський.

Тетяна Янчук каже, у міському департаменті соціальної політики на обліку перебуває понад 2000 учасників АТО-ООС. На їх відпочинок та оздоровлення у 2020-му році з міського бюджету виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень. Цих грошей вистачить 173-м особам.

"Заяви вже написані на всі виділені кошти. Як що ми будемо бачити, що санаторії прийматимуть більше людей, та буде бажання учасникам бойових дій та членів їх родин на відпочинок, то будемо звертатися до бюджету аби виділяли ще кошти", - розповіла заступниця директора міського департаменту соціальної політики Тетяна Янчук.

Журналісти поцікавились: чи є у волинських санаторіях "Пролісок" та "Лісова пісня" психологи. Пані Тетяна з відділу бронювання "Проліску" сказала, що у санаторії психолог відсутній. У "Лісовій пісні" він є, розповіла директорка закладу Руслана Дибель.

"В нас є в штаті психолог. В нас дуже хороший психолог. Вона має хороший досвід роботи з АТОвцями", - каже директорка санаторію "Лісова пісня" Руслана Дибель.

Психолог Центру допомоги ветеранам війни Олена Звєрєва розповідає: з початку року двоє учасників бойових дій скоїли суїцид. За два місяці за психологічною допомогою у Центр звернулось майже 500 осіб.

"Він тверезий, я не можу його закрити ні в нарко, ні в психлікарню. Він не є психотичний, це не є хвора людина, але йому болить душа. На телефоні чекають родичі двох бійців, куди ми маємо поїхати, їх терміново забрати, тому що загрожує небезпека рідним і бійцям", - розповіла психолог.

Олена Звєрєва каже, що санаторного лікування із психологічною реабілітацією потребують усі учасники війни на Сході.


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Теги: Луцьк, кошти, санаторій, атовці
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