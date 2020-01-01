Масляна у «Там Там Сімейні традиції»: млинці на будь-який смак*

Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» підготувався до Масляної з розмахом та пропонує відвідувачам величезний асортимент млинців.До 5 березня можна купити солодкі та солоні млинчики за ціною від 4 грн 59 копійок за 100 грам.Напередодні Великоднього посту пропонують смакувати млинцями за домашнім рецептом з:- куркою та грибами,- сьомгою,- м’ясом,- джемом,-бананом,- сирно-кокосовою начинкою.Також в продажі млинці з шинкою та сиром, з паштетом та гострим сиром, з маком та сиром, з яблуками, з маком та грушею, фруктові із заварним кремом, шоколадом тощо.«Там Там Сімейні традиції»: купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!», - йдеться у повідомленні.