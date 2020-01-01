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Масляна у «Там Там Сімейні традиції»: млинці на будь-який смак*

Масляна у «Там Там Сімейні традиції»: млинці на будь-який смак*
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» підготувався до Масляної з розмахом та пропонує відвідувачам величезний асортимент млинців.

До 5 березня можна купити солодкі та солоні млинчики за ціною від 4 грн 59 копійок за 100 грам.

Напередодні Великоднього посту пропонують смакувати млинцями за домашнім рецептом з:
- куркою та грибами,
- сьомгою,
- м’ясом,
- джемом,
-бананом,
- сирно-кокосовою начинкою.

Також в продажі млинці з шинкою та сиром, з паштетом та гострим сиром, з маком та сиром, з яблуками, з маком та грушею, фруктові із заварним кремом, шоколадом тощо.

«Там Там Сімейні традиції»: купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!», - йдеться у повідомленні.

Масляна у «Там Там Сімейні традиції»: млинці на будь-який смак*

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Теги: Там Там, Масляна, млинці
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