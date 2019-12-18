Чи працюють контролери у луцьких маршрутках





Про це Володимир Степанов.



Він повідомив, що з часу запуску електронної системи оплати проїзду у місті контролери ЛПЕ провели 377 тисяч перевірок. При цьому вони виявили 44,5 тисячі пасажирів-«зайців».



Підприємство «Санрайз» натомість створило власну службу контролю. Вона провела 22 перевірки і знайшла 18 пасажирів, які не заплатили за проїзд. Щодо решти перевізників статистики немає.



«Перевірку може проводити лише сам перевізник або контролери іншого підприємства, якщо з ним укладений договір. Без договору контролери ЛПЕ не можуть працювати в автобусах інших перевізників», - зазначив чиновник.



«Однозначно контролери ЛПЕ повинні працювати і в маршрутках. Ми ведемо перемовини на цю тему з перевізниками, але це робота не одного дня. Чому цього досі не трапилось – треба питати в перевізників», - сказав начальник управління транспорту Луцькради.



При цьому, зі слів Володимира Степанова, не усіх «зайців» штрафують контролери. Здебільшого з ними ведуть «роз’яснювальну роботу». Так, з 44 тисяч пасажирів, які не заплатили за проїзд, оштрафували лише кілька сотень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість луцьких перевізників не мають власних контролерів. При цьому вони не уклали договори з Луцьким підприємством електротранспорту, аби в автобусах працювали контролери комунального підприємства.Про це «Першому» розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської радиВін повідомив, що з часу запуску електронної системи оплати проїзду у місті контролери ЛПЕ провели 377 тисяч перевірок. При цьому вони виявили 44,5 тисячі пасажирів-«зайців».Підприємство «Санрайз» натомість створило власну службу контролю. Вона провела 22 перевірки і знайшла 18 пасажирів, які не заплатили за проїзд. Щодо решти перевізників статистики немає.«Перевірку може проводити лише сам перевізник або контролери іншого підприємства, якщо з ним укладений договір. Без договору контролери ЛПЕ не можуть працювати в автобусах інших перевізників», - зазначив чиновник.«Однозначно контролери ЛПЕ повинні працювати і в маршрутках. Ми ведемо перемовини на цю тему з перевізниками, але це робота не одного дня. Чому цього досі не трапилось – треба питати в перевізників», - сказав начальник управління транспорту Луцькради.При цьому, зі слів Володимира Степанова, не усіх «зайців» штрафують контролери. Здебільшого з ними ведуть «роз’яснювальну роботу». Так, з 44 тисяч пасажирів, які не заплатили за проїзд, оштрафували лише кілька сотень.

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