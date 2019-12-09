У райлікарні на Волині хочуть закрити інфекційне відділення. ВІДЕО





Про розповів Петро Мельничук.



Таку резолюцію ухвалили під час колективних зборів за участю медиків, місцевих жителів та представників місцевої, районної влади.



Зустріч людей відбулася в холі медзакладу.



"Приїжджали з області, коли перевіряючі були, хвалили, казали, що немає кращої інфекції, як в Турійську, а тепер знищили інфекцію, закривають", - розповіла експрацівниця райлікарні Емілія Корніюк.



"Ми не Європа, бо поки машина доїде, то колеса повідскакують, а ті машини такі, як я і треба щось думати", - поскаржилася місцева жителька Клавдія Коптієва.



Інфекційне відділення Турійської районної лікарні працюватиме до 10 березня, розповів головний лікар Петро Мельничук. Він каже, що відділення розраховане на п'ять дорослих ліжок і п'ять дитячих. Зі слів головного лікаря, з впровадженням другого етапу медреформи, на обслуговування відділення не вистачатиме півтора мільйона гривень, загальний кошторис два з половиною мільйона.



"Дитячу інфекцію ми можемо зробити у дитячому відділенні, зробивши перегородку. Там можливо облаштувати дві палати. Щодо дорослого, то їх ні з ким не об’єднаєш, бо відділення специфічне. Тому є домовленість з Ковельським МТО, що дорослі, і діти на перших порах, будуть госпіталізуватися у Ковельське МТО. Медичних сестер направили в інші відділення, тому із середнім персоналом проблем немає, молодший скорочуємо", - розповів головний лікар Петро Мельничук.



Він каже: у відділенні 12-ть працівників, п’ятьох скоротять, іншим запропонували нові посади.



"По сьогоднішній день надавали допомогу усім гострим інфекційним захворюванням, у нас були медикаменти необхідні, обладнання на рівні райлікарні, а коли були екстрені, то перенаправляли хворих в обласну інфекційну", - зауважила завідувачка інфекційного відділення лікарні Людмила Маковецька.



Із впровадженням нового етапу реформи медицини, каже завідувач інформаційно-аналітичного відділу Микола Шумік, складно зробити економічні розрахунки розвитку закладу. На завершення зустрічі домовилися розрахувати необхідну суму на збереження частини відділення та вкотре зустрітися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив Турійської районної лікарні виступив проти закриття інфекційного відділення, яке заплановане на 10 березня.Про розповів Суспільному головний лікарТаку резолюцію ухвалили під час колективних зборів за участю медиків, місцевих жителів та представників місцевої, районної влади.Зустріч людей відбулася в холі медзакладу."Приїжджали з області, коли перевіряючі були, хвалили, казали, що немає кращої інфекції, як в Турійську, а тепер знищили інфекцію, закривають", - розповіла експрацівниця райлікарні"Ми не Європа, бо поки машина доїде, то колеса повідскакують, а ті машини такі, як я і треба щось думати", - поскаржилася місцева жителькаІнфекційне відділення Турійської районної лікарні працюватиме до 10 березня, розповів головний лікар Петро Мельничук. Він каже, що відділення розраховане на п'ять дорослих ліжок і п'ять дитячих. Зі слів головного лікаря, з впровадженням другого етапу медреформи, на обслуговування відділення не вистачатиме півтора мільйона гривень, загальний кошторис два з половиною мільйона."Дитячу інфекцію ми можемо зробити у дитячому відділенні, зробивши перегородку. Там можливо облаштувати дві палати. Щодо дорослого, то їх ні з ким не об’єднаєш, бо відділення специфічне. Тому є домовленість з Ковельським МТО, що дорослі, і діти на перших порах, будуть госпіталізуватися у Ковельське МТО. Медичних сестер направили в інші відділення, тому із середнім персоналом проблем немає, молодший скорочуємо", - розповів головний лікар Петро Мельничук.Він каже: у відділенні 12-ть працівників, п’ятьох скоротять, іншим запропонували нові посади."По сьогоднішній день надавали допомогу усім гострим інфекційним захворюванням, у нас були медикаменти необхідні, обладнання на рівні райлікарні, а коли були екстрені, то перенаправляли хворих в обласну інфекційну", - зауважила завідувачка інфекційного відділення лікарніІз впровадженням нового етапу реформи медицини, каже завідувач інформаційно-аналітичного відділу, складно зробити економічні розрахунки розвитку закладу. На завершення зустрічі домовилися розрахувати необхідну суму на збереження частини відділення та вкотре зустрітися.

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