У Шацьку горів дачний будинок. ВІДЕО





Про це



Пожежа виникла після 12 години у вівторок, 25 лютого.



На місці події працює екіпаж рятувальників. Про постраждалих наразі невідомо.



Вогонь охопив значну частину будівлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку біля затоки Лука горів дачний будинок.Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".Пожежа виникла після 12 години у вівторок, 25 лютого.На місці події працює екіпаж рятувальників. Про постраждалих наразі невідомо.Вогонь охопив значну частину будівлі.

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