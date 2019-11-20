У Шацьку горів дачний будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
У Шацьку біля затоки Лука горів дачний будинок.
Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".
Пожежа виникла після 12 години у вівторок, 25 лютого.
На місці події працює екіпаж рятувальників. Про постраждалих наразі невідомо.
Вогонь охопив значну частину будівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".
Пожежа виникла після 12 години у вівторок, 25 лютого.
На місці події працює екіпаж рятувальників. Про постраждалих наразі невідомо.
Вогонь охопив значну частину будівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
Сьогодні, 21:35
У Шацьку горів дачний будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
Хто очолить поліцію Волині і куди піде Шпига
Сьогодні, 20:52
Медіа