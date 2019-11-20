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У Шацьку горів дачний будинок. ВІДЕО

У Шацьку горів дачний будинок. ВІДЕО
У Шацьку біля затоки Лука горів дачний будинок.

Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".

Пожежа виникла після 12 години у вівторок, 25 лютого.

На місці події працює екіпаж рятувальників. Про постраждалих наразі невідомо.

Вогонь охопив значну частину будівлі.


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Теги: пожежа, шацьк, дача
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