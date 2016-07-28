У Луцьку відзначили 149-ту річницю від дня народження Лесі Українки. ФОТО





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Урочистості продовжились у Палаці культури міста Луцька, де відбувся мистецький захід "На уродини до Лесі". Його програму було складено на основі пісень Тетяни Ціхоцької на вірші Лесі Українки та Олени Пчілки, а також фольклору, записаного Лесею Українкою.



Для глядачів виступили камерний оркестр капели "Трембіта", солістка Тетяна Ціхоцька, заслужена артистка України Ірина Швайківська, актор Дмитро Мельничук, дитячий вокальний ансамбль "Жайворонки" та зразковий аматорський ансамбль народного танцю "Волиняночка".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 лютого у Луцьку вшановують видатну українську поетесу, громадську діячку та перекладача Лесю Українку. Відтак, на Театральному майдані міста, відбулась літературно-мистецька година, присвячена 149-й річниці від дня народження письменниці. Присутні поклали квіти до пам’ятника Лесі Українки.Про це пишуть на сайті Луцькради.Урочистості продовжились у Палаці культури міста Луцька, де відбувся мистецький захід "На уродини до Лесі". Його програму було складено на основі пісень Тетяни Ціхоцької на вірші Лесі Українки та Олени Пчілки, а також фольклору, записаного Лесею Українкою.Для глядачів виступили камерний оркестр капели "Трембіта", солістка Тетяна Ціхоцька, заслужена артистка України Ірина Швайківська, актор Дмитро Мельничук, дитячий вокальний ансамбль "Жайворонки" та зразковий аматорський ансамбль народного танцю "Волиняночка".

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